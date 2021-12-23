"الجهاد" تقدم التعزية لعائلة الشهيد محمد عباس برام الله

شارك وفد من قيادة وكوادر حركة الجهاد الإسلامي في جنازة الشهيد محمد عيسى عباس (26 عاماً) من مخيم الأمعري برام الله إلى مقبرة البيرة.

وتقدمت الحركة لعائلة الشهيد البطل الصابرة المحتسبة بالتعزية والمواساة، مؤكدة أن دماء الشهيد ستكون لعنة على هذا المحتل الغاصب.

شيع مئات من المواطنين في مدينة رام الله المحتلة، ظهر اليوم الخميس، جثمان الشهيد الشاب محمد عيسى عباس من سكان مخيم الأمعري جنوب المدينة.

وكان الشهيد محمد عيسى عباس، قد استشهد ليلة أمس بعد إطلاق النار عليه من قوات الاحتلال في مخيم الأمعري برام الله المحتلة.