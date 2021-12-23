الصحة: 3 وفيات و248 إصابة جديدة بـكورونا في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الخميس، عن تسجيل 3 وفيات و248 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و333 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأكدت الكيلة، في التقرير الوبائي حول فيروس "كورونا" في فلسطين، أنه تم تسجيل حالة وفاة في جنين نتيجة الإصابة بالفيروس، وحالتين في قطاع غزة.

وأوضحت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: بيت لحم 36، الخليل 37، رام الله والبيرة 50، طوباس 5، ضواحي القدس 3، جنين 10، نابلس 12، طولكرم 3، أريحا والأغوار 7، قطاع غزة 90.

وأشارت الكيلة إلى أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: بيت لحم 57، الخليل 73، رام الله والبيرة 51، طوباس 4، جنين 22، نابلس 18، طولكرم 5، سلفيت 3، أريحا والأغوار 0، قطاع غزة 100.

ولفتت إلى وجود 55 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج بمراكز وأقسام "كورونا" في المستشفيات بالضفة 104 مرضى، بينهم 12 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

ونوهت الكيلة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 98.1% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.9% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.