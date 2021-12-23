تعرف على أفضل 10منتخبات عربية في عام 2021

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، اليوم الخميس، عن تصنيف شهر ديسمبر للمنتخبات، بحيث أظهر أفضل 10 منخبات عربية في عام 2021.

وخلال التصنيف، احتل المنتخب المغربي المركز الـ28 عالميا، والأول عربيا والثاني إفريقيا، فيما تقدمت الجزائر ثلاث مراكز بعد فوزها بكأس العرب، لترتقي إلى المركز الـ29 عالميا والثاني عربيا والثالث إفريقيا.

وبدورها حلت تونس في المرتبة الـ30 عالميا، والثالثة عربيا والرابعة إفريقيا، فيما جاء منتخب مصر في المركز الـ45 عالميا والرابع عربيا والسادس إفريقيا.

ونقدم لكم فيما يلي قائمة بأفضل 10 منتخبات عربية في تصنيف الفيفا الجديد:

1- المغرب - 28 عالميا

2- الجزائر - 29 عالميا

3- تونس - 30 عالميا

4- مصر - 45 عالميا

5- قطر - 48 عالميا

6- السعودية - 51 عالميا

7- الإمارات - 69 عالميا

8- العراق - 75 عالميا

9- عمان - 79 عالميا

10- سوريا - 86 عالميا

ويُشار إلى أن الجزائر تُوجت السبت الماضي بلقب بطل كأس العرب بكرة القدم "قطر 2021"، بعد فوزها على نظيرها التونسي 2-0 في مباراتهما في قطر.