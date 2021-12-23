مئات المستوطنين يقتحمون أراضي المواطنين قرب مستوطنة "حومش" شمال نابلس

اقتحم مئات المستوطنين المتطرفين، بعد ظهر اليوم الخميس، أراضي المواطنين بين بلدتي سيلة الظهر وبرقة شمال نابلس، قرب مستوطنة "حومش" المخلاة سابقاً.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، "إن مجموعات من المستوطنين اقتحمت موقع مستوطنة "حومش" المخلاة، كانت قد انطلقت من أمام مستوطنة "شافي شمرون" المقامة على أراضي المواطنين شمال غرب نابلس، موضحاً أنه لا زالت مجموعات كبيرة أمام المستوطنة المذكورة تستعد للانطلاق".

من جانبها قالت قناة كان العبرية، اليوم : إنه توافدت أعداد كبيرة من حافلات المستوطنين متوجهة لمستوطنة "حومش" شمال مدينة نابلس المحتلة".

وكانت قوات الاحتلال، أغلقت الطرق الثلاث الرابطة بين قرية برقة والشارع الواصل بين مدينتي جنين ونابلس بالسواتر الترابية، وشددت من إجراءاتها العسكرية، وأعلنت الطريق الواصل بين بلدتي سيلة الظهر ودير شرف منطقة عسكرية مغلقة، بذريعة تأمين مسيرة للمستوطنين، ستبدأ في الساعة الواحدة ظهرا باتجاه مستوطنة "حومش" المخلاة.

جدير ذكره أنه وقعت قبل نحو أسبوع في 16- 12-2021، عملية إطلاق نار من قبل مقاومين فلسطينيين قرب هذه المستوطنة، نتج عنها مقتل مستوطن وإصابة إثنين آخرين، وتمكن المنفذين من الانسحاب من المكان، وبعد عدة أيام ادعى الاحتلال اعتقال المنفذين وهما غيث وعمر جرادات من بلدة سيلة الحارثية بجنين، حيث وقعت اشتباكات عنيفة بين الاحتلال ومقاومين في جنين أثناء عملية اعتقالهما..