توغل محدود لجرافات الاحتلال شرق مخيم المغازي شرق الوسطى

توغلت عدة جرافات عسكرية "إسرائيلية"، اليوم الخميس، شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة ولمسافة محدودة، وقامت بأعمال تجريف في المكان.

وأفاد مراسلنا، بأن سبع جرافات عسكرية من نوع D9 توغلت شرق مخيم المغازي، وجرفت أراضي المواطنين الزراعية المحاذية للسياج الفاصل، موضحاً بأنه رافق الجرافات المتوغة عملية تأمين من قبل دبابتين نوع ميركافا.

جدير ذكره إلى أن قوات الاحتلال تقوم بشكل مستمر بالتوغل في المناطق القريبة من الحدود الشرقية لقطاع غزة وتقوم بعمليات تجريف لأراضي المواطنين، كما يقوم الاحتلال بإطلاق النار تجاه المزارعين وصيادي العصافير بشكل شبه يومي على الحدود .