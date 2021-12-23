ضابط "إسرائيلي" كبير يوجه انتقادات حادة "للجيش" بسبب تقليص تدريبات "الاحتياط"

كشفت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الخميس، أن مراقب الأجهزة الأمنية في كيان الاحتلال العميد احتياط "إيتان دهان" وجّه انتقادات حادة لقيادة الجيش "الإسرائيلي" بسبب تقليص حجم التدريبات لوحدات الاحتياط في الذراع البري.

وأوضح الضابط "دهان" أن تقليص التدريبات له تأثير سلبي على جاهزية هذه القوات في العمل خلال أي مواجهة عسكرية قادمة.

وكانت أشارت القناة السابعة، في وقت سابق اليوم، إلى وجود تراجع مستمر في ثقة الجمهور "الإسرائيلي" بمؤسسات الدولة بشكل عام و"بالجيش" على وجه الخصوص، موضحةً أن نسبة تراجع الثقة تجاوزت النسبة التي كانت عليها عام 2020 حيث بلغت حينها 81% مقارنة بنسبة 90% عام 2019.