تشييع جثمان الشهيد محمد عباس في رام الله

شيع حشد من المواطنين في رام الله بالضفة المحتلة، ظهر اليوم الخميس 23/12/2021، جثمان الشهيد الشاب محمد عيسى عباس من سكان مخيم الأمعري جنوب المدينة.

وانطلق موكب التشييع من أمام مجمع فلسطين الطبي برام الله، وصولا إلى منزل عائلته، حيث ألقيت نظرة الوداع عليه، قبل أن يوارى الثرى.

وردد المشاركون في مراسم التشييع هتافات منددة بجرائم الاحتلال وسط دعوات إلى تصعيد المقاومة الفلسطينية.

واستشهد عباس (26 عاما) متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في مدينة البيرة، مساء أمس الأربعاء.

وأفادت وزارة الصحة أنه وصل مجمع فلسطين الطبي بحالة حرجة ومصاب برصاصة في ظهره، وحاول الأطباء إنقاذ حياته إلا أنه ارتقى متأثراً بإصابته الحرجة.

وكانت قد أعلنت مصادر عبرية عن إطلاق نار تجاه قوة للاحتلال قرب مستوطنة "بسجوت" المقامة على أراضي الفلسطينيين في البيرة.

وأوضحت أن إطلاق النار جاء من مركبة مسرعة باتجاه قوات الاحتلال قرب مستوطنة بسجوت في البيرة، دون وقوع إصابات.

وأشار شهود عيان إلى أن قوات الاحتلال أطلقت النار على مركبة فلسطينية بالقرب من مدخل مخيم الأمعري، ما أدى لاندلاع مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال في المنطقة حيث استشهد الشاب عباس.