تعليق أولي من السديس بشأن تصريحات الأمم المتحدة المثلية الجنسية

علق الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن بن عبدالعزيز السديس، على موقف السعودية من قرار الأمم المتحدة بشأن مصطلحات الهوية والميول الجنسية.

وبين السديس قوله بأن "حكومة السعودية لا توافق على أحكامٍ وقوانينَ تُخالف الشريعة الإسلامية والفطرة التي فطر الله عليها الإنسان، وإن النص الذي جاء من الأمم المتحدة يعارض ذلك، وفيه مخالفة صريحة لما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية".

وشدد السديس على أن بلاده "لا تقبل مثل هذه المطالبات التي ما أنزل الله بها من سلطان"، مستشهدا بآيات من القرآن التي تحرم أفعال المثلية الجنسية.

وفي وقت سابق، تحفظت السعودية على مسودة قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة حول "تعزيز دور الأمم المتحدة في تشجيع إرساء الديمقراطية"، حيث رأت المملكة إنه يتضمن إقرار التزامات فيما يتعلق بـ"الميول الجنسية والهوية الجنسية".

يأتي ذلك بالتزامن مع مطالبة منظمات حقوقية دولية نجوما عالميين بالانسحاب من فاعليات رياضية وفنية أقيمت في المملكة على خلفية سجلها الحقوقي ومن بينه ما وصفته بـ"قمع الحريات الجنسية".