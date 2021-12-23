أسهل طريقة السحلب بالنشا بالمكسرات

يعد السحلب من المشروبات التي يتم تقديمها دافئة، وهو من المشروبات التي يزداد الإقبال عليها في فصل الشتاء، وذلك لأنه يمنح الشعور بالدفء والطاقة، كما أنه يمتاز بمذاقه اللذيذ والشهي، والكثير من العائلات يذهبون إلى المحال التجارية لشرائه، ولكن يمكن تحضيره في المنزل بكل سهولة وبمكونات اقتصادية، تعرفي سيدتي معنا على طريقة عمل السحلب بالنشا، والتي تتمثل مكوناته بما يلي:

مكونات السحلب بالنشا

يمكنكِ صنع مشروب السحلب بالنشا ببعض الخطوات السهلة والمكونات البسيطة، ومن أهم المكونات اللازم إعدادها لصنع السحلب بالنشا ما يلي:

أربع أكواب من الحليب كامل الدسم.

أربع ملاعق كبيرة من نشاء الذرة.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

أربع ملاعق كبيرة من جوز الهند.

ثلاث ملاعق كبيرة من الفستق.

ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

طريقة تحضير السحلب بالنشا

بعد تحضير المكونات السابقة يجب التعرف الآن على طريقة تحضير السحلب بالنشا، حيث يعد هذا المشروب من المشروبات سهلة التحضير ولا يحتاج إلى وقت وجهد كبيرين، وفي الآتي خطوات السحلب بالنشا:

أضيفي كل من الحليب والسكر ونشا الذرة في قدر متوسط الحجم.

اخلطي المكونات جيدًا حتى لا يتكون لديكِ كتل.

ارفعي القدر على نار متوسطة وأضيفي خلاصة الفانيليا.

حركي الخليط باستمرار حتى يبدأ في الغليان، (قد يستغرق هذا ما يصل إلى 20 دقيقة).

قلّبي المزيج لمدة ثلاث دقائق بعد أن يبدأ بالغليان، (احرصي على عدم ترك الموقد وإلا فقد يحترق الحليب بسهولة).

أسكبي السحلب في أكواب التقديم، ثم رشي عليها القرفة المطحونة وجوز الهند، وزيينيها بالفستق.

قدمي السحلب دافئًا، وبالصحة والهناء.

طريقة السحلب بالكستنة

طريقة عمل مشروب السحلب بالكستنة في المنزل يعتبر من أسهل المشروبات التي يمكن تحضيرها بمكونات اقتصادية وبخطوات بسيطة، إضافةً إلى ذلك فهو يتميز بمذاقه اللذيذ والطيّب، ولإعداد هذا المشروب المميز تحتاجي سيدتي إلى إحضار المكونات الآتية:

مكونات السحلب بالكستنة

يمكن عمل السحلب بالكستنة بخطوات بسيطة، لذلك سوف نعرض لكِ الآن مكونات السحلب بالكستنة، وهذه المكونات تتمثل فيما يلي:

أربع كواب من الحليب البارد.

أربع ملاعق كبيرة من نشا الذرة (دقيق الذرة).

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من المستكة المطحونة.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

ملعقة صغيرة من ماء الزهر.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

نصف ملعقة صغيرة من جوز الهند.

ملعقتان كبيرتان من الجوز المُقطع.

طريقة تحضير السحلب بالكستنة

بعد تحضير المكونات السابقة يجب التعرف الآن على طريقة تحضير السحلب بالكستنة، حيث يعد هذا المشروب من المشروبات سهلة التحضير ولا يحتاج إلى وقت وجهد كبيرين، وفي الآتي خطوات السحلب بالكستنة:

اخفقي الحليب ونشا الذرة معًا في قدر كبير الحجم لمدة دقيقة حتى تختفي الكتل.

ضعي المزيج على نار متوسطة، وأضيفي السكر والمستكة المطحونة، ويخفق جيدًا.

أضيفي القليل من القرفة إلى المزيج، وحركي جيدًا.

استمري في الطهي والخفق حتى يصبح قوام الخليط سميكًا، (قد يستغرق ذلك مدة 10 دقائق).

أسكبي السحلب في أكواب التقديم، ويُغطى بجوز الهند والقرفة والجوز المُقطع.

قدمي السحلب ساخنًا، وبالصحة والهناء.

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طريقة عمل السحلب بالمكسرات

تهتم النساء بتقديم أشهى أنواع المشروبات الساخنة لعائلتها، فتبحث دائمًا عما هو جديد لتحضره لهم، ومن الوصفات البسيطة والسهلة التي يمكن لربة البيت تعلمها طريقة صنع السحلب بالمكسرات، الذي يُعد من أشهى المشروبات العالمية المشهورة، سنقدم لكِ سيدتي الآن طريقة عمل السحلب بالمكسرات اللذيذة.

مكونات السحلب بالمكسرات

يمكن عمل السحلب بالمكسرات بخطوات بسيطة، لذلك سوف نعرض لكِ الآن مكونات السحلب بالمكسرات، وهذه المكونات تتمثل فيما يلي:

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من ماء الورد.

ربع ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا.

ملعقة صغيرة من جوز الهند.

ملعقة صغيرة من الفستق المقشر والمقطع.

ملعقة صغيرة من اللوز المقشر والمفروم.

ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

250 مل من الحليب السائل.

طريقة تحضير السحلب بالمكسرات

بعد تحضير المكونات السابقة يجب التعرف الآن على طريقة تحضير السحلب بالمكسرات، حيث يعد هذا المشروب من المشروبات سهلة التحضير ولا يحتاج إلى وقت وجهد كبيرين، وفي الآتي خطوات السحلب بالمكسرات:

ضعي الحليب في قدر صغير الحجم، ويُسخن على درجة نار هادئة.

احتفظي بثلاث ملاعق كبيرة من الحليب في إناء جانبًا.

امزجي كل من دقيق الذرة والسكر وماء الورد والفانيليا في وعاء منفصل.

أضيفي الحليب الذي تم حفظه إلى المزيج، وحركي جيدًا.

اسكبي مزيج الدقيق إلى الحليب عندما يقترب من الغليان، اخفقي المزيج جيدًا.

استمري في الخفق، ودعي المزيج على نار هادئة لمدة دقيقتان حتى يصبح القوام سميكًا جدًا.

اسكبي السحلب في أوعية التقديم، ورشي عليها اللوز والفستق وجوز الهند.

أضيفي القرفة المطحونة على أوجه أوعية السحلب، وقدميه ساخنًا.

طريقة عمل السحلب بالتمر

يُعد السحلب بالتمر من أنواع المشروبات اللذيذة التي يُحبها الكبار والصغار، والذي يشتهر تحضيره في موسم الشتاء البارد، حيث يمكن إعداده في المنزل بمكونات غير مكلفة وبخطوات سهلة وسريعة، تعرفي سيدتي معنا على كيفية صنع السحلب بالتمر بوصفة مميزة وشهية.

مكونات السحلب بالتمر

يمكن عمل السحلب بالتمر بخطوات بسيطة، لذلك سوف نعرض لكِ الآن مكونات السحلب بالتمر، وهذه المكونات تتمثل فيما يلي:

ثلاث أكواب من الحليب مخفف الدسم.

ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة.

ملعقتان كبيرتان من الجوز المقطع.

ملعقتان كبيرتان من التمر المفروم.

ملعقة كبيرة من العسل.

نصف ملعقة كبيرة من ماء الزهر.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

ملعقة كبيرة من الفستق.

ملعقة كبيرة من جوز الهند.

مشمش مجفف.

كرز مجفف (مفروم ناعمًا).

طريقة تحضير السحلب بالتمر

بعد تحضير المكونات السابقة يجب التعرف الآن على طريقة تحضير السحلب بالتمر، حيث يعد هذا المشروب من المشروبات سهلة التحضير ولا يحتاج إلى وقت وجهد كبيرين، وفي الآتي خطوات السحلب بالتمر:

ضعي الحليب والجوز والتمر والعسل ونشا الذرة في وعاء الخلاط الكهربائي.

اخلطي المكونات حتى تصبح ناعمة جدًا.

قومي بتصفية المزيج من خلال ملعقة متعددة الثقوب، ويُسكب في قدر.

دعي المزيج يُغلى ببطء على نار متوسطة، مع الاستمرار في التقليب تجنبًا لالتصاقه بقاع القدر.

ارفعي المزيج عن النار، عندما يُطهى جيدًا ويصبح سميكًا مثل قوام الكريمة الثقيلة.

أضيفي ماء الزهر إلى المزيج، ثم أضيفي السكر.

اسكبي المزيج في أكواب التقديم، ثم رشي القرفة المطحون على الوجه.

قدمي مشروب السحلب الصحي ساخنًا، وبالصحة والهناء.

طريقة عمل آيس كريم السحلب

تعرفي معنا سيدتي من موقع محتويات على طريقة عمل آيس كريم السحلب بمكونات غير مكلفة ومتوفرة في منزلكِ، حيث يمكنك تحضيرها بخطوات سهلة لإبهار أفراد عائلتكِ بمذاقها اللذيذ والشهي، ولتحضير آيس كريم السحلب تحتاجي عزيزتي إلى المكونات الآتية:

مكونات آيس كريم السحلب

يمكنكِ عزيزتي تحضير آيس كريم السحلب بمكونات متوفرة في خزانة مطبخك، ومن أهم هذه المكونات ما يلي:

كوب من الفستق النيء.

ثلاث أكواب من الحليب المجفف.

ثلاث أكواب من الماء.

كوب من الكريمة الثقيلة.

نصف كوب من السكر.

ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

أربع حبات مستكة كبيرة الحجم.

طريقة تحضير آيس كريم السحلب

بعد تحضير المكونات السابقة يجب التعرف الآن على طريقة تحضير آيس كريم السحلب، حيث يعد هذا المشروب من المشروبات سهلة التحضير ولا يحتاج إلى وقت وجهد كبيرين، وفي الآتي خطوات آيس كريم السحلب:

اطحني حبات المستكة في الهاون مع إضافة القليل من السكر.

ضعي الحليب المجفف والماء والسكر والكريمة الثقيلة والمستكة المطحونة ونشا الذرة في قدر كبير الحجم على درجة نار متوسطة، واخفقي باستمرار.

دعي المزيج يغلي، وعنما يصبح المزيج كثيفًا قليلاً ارفعيه عن النار وأضيفي له ماء الورد، ويقلب جيدًا، ثم ضعيه جانبًا حتى يبرد.

ارفعي المزيج عن النار ودعيه يبرد لمدة أربع ساعات.

انقلي المزيج إلى آلة صنع الآيس كريم.

ضعي آيس كريم السحلب في الثلاجة لمدة ثلاث ساعات، قدميه باردًا.

طريقة عمل السحلب بالكريمة

تبحث العديد من السيدات عن أشهى وألذ أنواع المشروبات الساخنة التي يمكنها إعدادها لأفراد اسرتها في ظل أجواء الطقس الباردة، لذا اخترنا لكِ سيدتي من موقع محتويات طريقة السحلب بالكريمة والتي تُعد من المشروبات اللذيذة وذات قيمة غذائية عالية، ومن أهم مكوناته ما يأتي:

مكونات السحلب بالكريمة

يمكنكِ عزيزتي تحضير السحلب بالكريمة بمكونات متوفرة في خزانة مطبخك، ومن أهم هذه المكونات ما يلي:

كوبان من الحليب السائل.

كوبان من الكريمة الثقيلة.

نصف كوب من نشاء الذرة.

كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

طريقة تحضير السحلب بالكريمة

بعد تحضير المكونات السابقة يجب التعرف الآن على طريقة تحضير السحلب بالكريمة، حيث يعد هذا المشروب من المشروبات سهلة التحضير ولا يحتاج إلى وقت وجهد كبيرين، وفي الآتي خطوات السحلب بالكريمة:

أضيفي الحليب والكريمة في قدر على نار متوسطة.

امزجي النشاء مع السكر في وعاء منفصل.

دعي خليط الحليب على النار حتى يسخن.

أضيفي خليط السكر وقلبي باستمرار بمضرب خفق، إلى أن يبدأ بالغليان.

أضيفي ماء الورد إلى المزيج.

ارفعي المزيج عن النار، ويُسكب في أوعية تقديم صغيرة الحجم.