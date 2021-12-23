ماذا قالت التنمية الاجتماعية بشأن الرضيعة التي عُثر عليها في الرام ؟

قالت وزارة التنمية الاجتماعية إنها تتابع باهتمام، الجدل الدائر والتعاطف الكبير من الجميع بخصوص واقعة العثور على طفلة رضيعة بجانب مسجد الرام مساء أمس الأربعاء، وإن الوزارة إذ تؤكد على احترام الحق في التعبير، إلا أنها ترفض تناقل الأخبار والشائعات حفاظاً على خصوصية وكرامة الطفلة التي من الممكن العثور على ذويها من خلال جهات الاختصاص.

وأضافت في بيان لها، أن هذه الواقعة تخضع لإجراءات البحث والتحري من قبل الشرطة والنيابة العامة حسب اختصاصهم، وانطلاقاً من ذلك تدعو الوزارة كافة المواطنين اعطاء الفرصة الكافية لجهات الاختصاص للقيام بعملها وفق الاجراءات والقوانين المعمول بها في فلسطين.