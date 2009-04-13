أبو سمهدانة: تشكيل حكومة جديدة في الضفة سيكون قريباً وهو استحقاق روتيني

فلسطين اليوم : غزة

قال عبد الله أبو سمهدانة، عضو الـمجلس الثوري لحركة فتح، إن "اقتراح تشكيل لجنة فصائلية تكون همزة للوصل بين حكومتي غزة والضفة غير عملي، ولا يمكن من خلالها إدارة شؤون الوطن".

وأكد أبو سمهدانة أن هذه اللجنة "لن تكون مجدية"، معتبراً أن تشكيل مثل هذه اللجان يكون فقط لحل قضية أو مشكلة معينة وليس لإدارة شعب.

وأضاف في تصريح صحفي إن "الـمطلوب حكومة توافق وطني تستطيع توحيد الوزارات والـمؤسسات الوطنية في الضفة وغزة"، لافتاً إلى أنه لا يعلـم إن كانت القيادة الـمصرية قد طرحت مثل هذا الاقتراح على الفصائل، كما يشاع.

وعن جدوى اللقاءات التي تجري بين حركتي فتح وحماس، قال أبو سمهدانة إن هذه اللقاءات الـمتواصلة محاولة لإيجاد اختراق في الوضع الصعب الذي يعيشه الشعب.

ونوه إلى أن "القضية ليست محاولة لإجراء صلح بين حركتي حماس وفتح، بل كيف يتم إيجاد صلح بين حماس وكل العالـم".

وأشار إلى أن قطاع غزة يعيش أوضاعاً صعبة للغاية، والـمطلوب حكومة تكون قادرة على رفع الحصار وإعادة الإعمار، مؤكداً أهمية العمل على إدخال خمسة مليارات دولار لإعادة إعمار غزة.

وأضاف إنه "من أجل إدخال هذا الـمبلغ لا بد أن يوافق الـممولون على الحكومة الـمقبلة، التي بدورها يجب أن توافق على شروط الرباعية".

وأكد أبو سمهدانة أن إعادة الإعمار تتطلب وجود حكومة تشرف على ذلك ويعترف بها العالـم، لافتاً إلى أهمية الشعور بمعاناة الـمواطن الذي يعيش أوضاعاً صعبة للغاية.

وعن الـمشاورات لتشكيل حكومة جديدة في الضفة الغربية، أوضح أبو سمهدانة أن "تشكيل حكومة في الضفة استحقاق عادي وروتيني"، مشيرا إلى أن مشاورات جرت لتشكيل هذه الحكومة.

وقال إن تشكيل حكومة جديدة في الضفة "سيكون قريباً".