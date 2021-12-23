بالفيديو ..مشاهد مؤثرة لحظة تشييع جثمان الشهيد "محمد عباس"

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:07 م
23 ديسمبر 2021
الشهيد محمد عباس.png
اعلان اسفل صورة الخبر

بالفيديو ..مشاهد مؤثرة لحظة تشييع جثمان الشهيد "محمد عباس"

 

#الاحتلال #الشهدي محمد عباس

متعلقات