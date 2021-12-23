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بالفيديو ..مشاهد مؤثرة لحظة تشييع جثمان الشهيد "محمد عباس"
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:07 م
23 ديسمبر 2021
بالفيديو ..مشاهد مؤثرة لحظة تشييع جثمان الشهيد "محمد عباس"
#الاحتلال
#الشهدي محمد عباس
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