PalPay وبنك الاستثمار الفلسطيني يوقعان اتفاقية تقديم خدمات السداد الإلكتروني لعملاء البنك

وقعت شركة PalPay لأنظمة وحلول الدفع الإلكتروني الرائدة في فلسطين، وبنك الاستثمار الفلسطيني، اتفاقية تعاون للاستفادة من خدمات الشركة للتسديد الإلكتروني، وذلك من خلال الخدمات الإلكترونية للبنك. ووقع الاتفاقية السيد معاوية القواسمي مدير عام شركة PalPay، والسيد سميح صبيح مدير عام بنك الاستثمار الفلسطيني. وجرى توقيع الاتفاقية في مقر الإدارة العامة لبنك الاستثمار الفلسطيني في رام الله بحضور السيد شفيق بالي مدير المبيعات والسيد يوسف زيد مدير علاقات الشركات والآنسة نتالي زين مسؤولة التسويق في شركة PalPay، بالإضافة لحضور السيد فوزي الجوهر نائب مدير عام بنك الاستثمار والسيد صلاح فارس مساعد المدير العام، إلى جانب عدد من المسؤولين في البنك.

وبموجب الاتفاقية، سيتمكن بنك الاستثمار الفلسطيني من تقديم خدمات السداد الآلي لعملاءه عبر خدمات البنك الإلكترونية، بما يشمل إمكانية تسديد أقساط الجامعات ومؤسسات الإقراض الصغير، وسداد الفواتير لعدد كبير من المفوترين من البلديات ومزودي الخدمات، كخدمات الكهرباء والمياه والاتصالات والإنترنت، إلى جانب تجار التجزئة في مختلف القطاعات. وتتيح هذه الاتفاقية للمتعاملين مع بنك الاستثمار الفلسطيني إمكانية سداد معاملاتهم المالية وفق أحدث التقنيات والمعايير العالمية المعتمدة وأعلى برمجيات الأمان الرقمي، بالإضافة إلى تعليمات خدمات الدفع الإلكتروني والضوابط الأمنية والرقابية لحماية المتعاملين، وبما يتماشى مع تعليمات السادة سلطة النقد الفلسطينية.

وأعرب القواسمي عن اعتزازه بتوقيع بهذه الاتفاقية مع بنك الاستثمار الفلسطيني، وانضمام البنك إلى قائمة شركاء PalPay، بما سيخدم عملاء البنك لإنجاز معاملاتهم والتزاماتهم المالية من فواتير وأقساط ودفعات بكل سهولة وسرعة وأمان، وبما يشمل حزمة واسعة من خدمات السداد الإلكتروني. وأوضح القواسمي أن شركة PalPay تلتزم بأعلى معايير الأمان الرقمي من خلال تبني أحدث البرمجيات والتقنيات، مما يجعل من تجربة السداد الإلكتروني تجربة عصرية تلبي مختلف احتياجات عملاء البنك من سداد الالتزامات المالية، وتوفر عليهم الوقت والجهد، وتغنيهم عن الاعتماد على التعامل مع النقد.

ولفت القواسمي أن PalPay تواصل بناء الشراكات مع البنوك والشركات والمؤسسات الخدماتية والأكاديمية والتجارية وغيرها، وذلك تنفيذاً لرؤية الشركة بالتوسع في قاعدة الشركاء من أجل إتاحة الاستفادة للمجتمع من أحدث حلول السداد الإلكتروني الآمن، إلى جانب تمكين المؤسسات من تحصيل الفواتير والدفعات بكل سهولة بما يسهم في تطوير خدمات هذه المؤسسات. مبيناً أن عدد الشركات والمؤسسات المتعاقدة مع شركة PalPay والتي تتعامل بأنظمة الفوترة، قد وصل إلى أكثر من 140 مؤسسة وشركة.

بدوره، أكد صبيح على اهمية الخدمات الالكترونية المقدمة للعملاء، وان هذه الاتفاقية تأتي ضمن توجهات الإدارة بالاستمرار في تطوير الخدمات الالكترونية المقدمة سواءً من خلال الخدمات البنكية الالكترونية او الموبايل البنكي او من خلال المحفظة الالكترونية كاش كاب ضمن معاير الامان ....

يُذكر أن شركة PalPay تقدم خدمات السداد الإلكتروني من خلال الحسابات البنكية للمصارف والمؤسسات المالية المتعاقدة معها، بالإضافة إلى خدمات الدفع الإلكتروني من خلال شبكة من نقاط السداد والتي تتجاوز 7,000 وكيل ونقطة بيع في مختلف المحافظات. كما تقدم الشركة خدمات المحفظة الإلكترونية "PalPay محفظتي" والتي تمكن المواطنين الذين لا يمتلكون حسابات بنكية من سداد التزاماتهم المالية. وتمكن خدمات الشركة المواطنين من سداد التزاماتهم لمختلف المؤسسات الخدماتية ومؤسسات الإقراض الصغير والجامعات والمتاجر وغيرها من المؤسسات.