دعوات للنفير العام في نابلس للتصدي لاقتحام المستوطنين قرية برقة

تشهد قرية برقة شمال نابلس بالضفة المحتلة، اليوم الخميس 23/12/2021، توتراً كبيراً فيما أغلقت قوات الاحتلال مداخلها استعداداً لاقتحام المستوطنين القرية.

وذكر شهود عيان، أن قوات الاحتلال أغلقت طريقي (المسعودية – برقة، ووادي البلد – برقة) المؤدية للبلدة بالسواتر الترابية، وهي طرق رابطة بين القرية والشارع الرئيس الواصل بين مدينتي جنين ونابلس".

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية، وأعلنت الطريق الواصل بين بلدتي سيلة الظهر ودير شرف منطقة عسكرية مغلقة، بذريعة تأمين مسيرة للمستوطنين ستبدأ في الساعة الواحدة ظهراً.

ويقتحم المستوطنون المنطقة بشكل شبه يومي في محاولة للعودة إلى مستوطنة “حومش” المخلاة منذ عام 2005 والمقامة على أراضي قرى: برقة بنابلس، وسيلة الظهر والفندقومية جنوب جنين.

وتصاعدت اليوم الدعوات المنددة بهجوم المستوطنين، والمنادية بالتصدي لهم ومنعهم من اقتحام القرية.