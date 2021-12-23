مالية غزة تصرف اليوم طلبات العلاج والجنازات

أعلنت وزارة المالية في قطاع غزة اليوم الخميس 23/12/2021، عن صرف الطلبات الخاصة بالعلاج ومصاريف الجنازات.

وأفادت وزارة المالية، أن القرارات جاءت بناء على قرار لجنة متابعة العمل الحكومي، وضمن مساعيها للتخفيف عن الموظفين في ظل الأوضاع الصعبة، ووفق الإمكانيات المالية المتاحة.

وأعلنت وزارة المالية عن صرف الطلبات الخاصة بالعلاج التي تقدم بها الموظفون من خلال التسجيل الإلكتروني من 2021 /15/1، وحتى 15/8/2021 والتي تم اعتمادها من اللجنة المختصة ووفق المعايير المعمول بها، إضافة لبعض الحالات العاجلة.

وبينت الوزارة أن عدد المستفيدين من عملية الصرف 651 مستفيد بمبلغ اجمالي 968.000 شيكل.

كما قررت الوزارة صرف مصاريف الجنازة التي تم اعتمادها والمسجلة عبر التسجيل الالكتروني من تاريخ 1/1/2021 وحتى 31/3/2021, ويستفيد من القرار 173 مستفيداً بمبلغ اجمالي 138.000 شيكل.

ونوهت الوزارة إلى أن الصرف سيبدأ صباح اليوم الخميس الموافق 23 ديسمبر الساعة العاشرة صباحاً عبر كافة فروع بنك البريد والإنتاج والوطني، وفق الإجراءات المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.