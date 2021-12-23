الاحتلال يداهم منازل ويعتقل محررين من الجهاد في جنين

داهمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس 23/12/2021، منازل عدد من الأسرى المحررين في بلدة السيلة الحارثية في جنين المحتلة.

واعتقلت الأسير المحرر فؤاد عبد الرحمن جرادات (35 عاماً)، والشاب محمد عاهد أبو الخير طحاينة (19 عاماً)، والشاب محمد مهدي أبو الخير طحاينة (19 عاماً) نجل الشهيد القائد في سرايا القدس مهدي أبو الخير طحاينة والذي استشهد في 4 مايو 2007م.

كما داهمت منزل الأستاذ والقيادي المحرر خالد جرادات، والأسير عناد أبو الخير، واقتحمت مجدداً منزل الأسير إبراهيم موسى طحاينة، وقامت بتفتيش المنازل وعاثت فيها خراباً وتدميراً.

يذكر أن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة في بلدة "السيلة الحارثية" عقب عملية "حومش" قرب نابلس، والتي أدت لمقتل مستوطن وإصابة اَخرين.