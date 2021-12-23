بالصور هذا ما فعله لاعبو الأهلي في "علم فلسطين" في ليلة السوبر الافريقي..!

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:06 ص
23 ديسمبر 2021
لاعبو الأهلي يرفعون علم فلسطين2.jpg
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مشاهد لا تعبر إلا عن حب فلسطين، وتمسكاً بالقضية الأم في العالم العربي والإسلامي، حينما أقدم لاعبو النادي الأهلي على حمل علم فلسطين، بعد تتويجه بلقب السوبر الأفريقي.

ورفع لاعبو الأهلي المصري محمود كهربا ومحمد شريف وأيمن أشرف، وعم حارث، علم فلسطين بعد التتويج بلقب السوبر الإفريقي على حساب الرجاء المغربي.

لاعبو الأهلي يرفعون علم فلسطين3.jpg
 

وزين العلم الفلسطيني تتوّيج النادي الأهلي بالسوبر الأفريقي الثامن، بعدما حرص نجوم النادي الأهلي: حسين الشحات، ومحمد شريف وأيمن أشرف، ومحمود كهربا على رفعه تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، إثر تتويج أبطال النادي الأهلي بالسوبر الأفريقي الثامن، مساء الأربعاء.

لاعبو الأهلي يرفعون علم فلسطين1.png
 

وحسم النادي الأهلي لقب السوبر الأفريقي بعدما هزم الرجاء المغربي 6-5 في ركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1.

وجاءت المباراة متوسطة المستوى ولم تشهد هجمات خطيرة على المرميين باستثناء الفرصة الوحيدة التي أتيحت للرجاء وسجل منها هدف المباراة الوحيد.

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