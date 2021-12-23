بالصور هذا ما فعله لاعبو الأهلي في "علم فلسطين" في ليلة السوبر الافريقي..!

مشاهد لا تعبر إلا عن حب فلسطين، وتمسكاً بالقضية الأم في العالم العربي والإسلامي، حينما أقدم لاعبو النادي الأهلي على حمل علم فلسطين، بعد تتويجه بلقب السوبر الأفريقي.

ورفع لاعبو الأهلي المصري محمود كهربا ومحمد شريف وأيمن أشرف، وعم حارث، علم فلسطين بعد التتويج بلقب السوبر الإفريقي على حساب الرجاء المغربي.





وزين العلم الفلسطيني تتوّيج النادي الأهلي بالسوبر الأفريقي الثامن، بعدما حرص نجوم النادي الأهلي: حسين الشحات، ومحمد شريف وأيمن أشرف، ومحمود كهربا على رفعه تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، إثر تتويج أبطال النادي الأهلي بالسوبر الأفريقي الثامن، مساء الأربعاء.





وحسم النادي الأهلي لقب السوبر الأفريقي بعدما هزم الرجاء المغربي 6-5 في ركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1.

وجاءت المباراة متوسطة المستوى ولم تشهد هجمات خطيرة على المرميين باستثناء الفرصة الوحيدة التي أتيحت للرجاء وسجل منها هدف المباراة الوحيد.

لاعبو النادي الأهلي المصري يرفعون علم فلسطين بعد فوزهم بكأس #السوبر_الافريقي قبل قليل !!

مفرح جداً تسابق الشعوب العربية لحمل علم فلسطين، وتأكيد حبها وعشقها لفلسطين في كل مناسبة، في ظل حملات التشويه والتطبيع التي لا تتوقف ❤ pic.twitter.com/gDpD7xFt3x — جهاد حِلِّس (@jhelles) December 22, 2021

أختم ليلتي مع لاعبي وجماهير النادي الاهلي المصري و هم يرفعون علم فلسطين بعد تتويجهم بكأس السوبر الافريقي على حساب الرجاء المغربي

ألف مبروك للنادي الاهلي.الشعب المصري يرى فلسطين بوصلته.

شكرا لجماهير النادي الاهلي و شكرا للاعبي الاهلي

تصبحون على فلسطين محررة بالكامل بإذن الله pic.twitter.com/9a3OJ958nN — Khaled Salaymeh (@kalsal) December 22, 2021