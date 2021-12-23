الذهب في الإمارات يسجل انخفاضاً اليوم

سجلت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الخميس 23/12/2021، في سوق التعاملات الصباحية في الإمارات.

وتحصل التغيرات في أسعار الذهب في محلات الصاغة بالإمارات بين التراجع والارتفاع الطفيف وهذا يدل على استقرار أسعار الذهب في الإمارات.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم

سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 211.25 درهم إماراتي

سجل سعر الجرام عيار 22 نحو 193.65درهم إماراتي

سجل سعر الجرام الذهب عيار 21 نحو 184.85 درهم إماراتي

سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 158.44درهم إماراتي

سجل غرام الذهب عيار 14 نحو 123.23 درهم إماراتي

سجل غرام الذهب عيار 12 نحو 105.63درهم إماراتي

اسعار أوقية الذهب 6,570 درهم إماراتي

اسعار جنيه الذهب 1,479 درهم إماراتي

اسعار كيلو الذهب 211,252 درهم إماراتي