الصحة العالمية تدعو لإلغاء كافة الاحتفالات في العالم

حذّر مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدانوم غبرييسوس، من وهم شائع مفاده أن إعطاء الجرعات المعززة المضادة لكوفيد-19 سيكون كافياً لتجاوز الوباء.

وقال تيدروس أدانوم غبرييسوس في مؤتمر صحافي في جنيف قبل بضعة أيام من حلول عيد الميلاد: "لا يمكن لأي بلد، أن يتجاوز الوباء بفضل جرعات معززة، والجرعات المعززة ليست ضوءاً أخضر للاحتفال (بالانتصار على الوباء) كما سبق أن توقعنا".

وذكّر غبرييسوس في تصريحات سابقة بأن منظمة الصحة العالمية لا تعارض الجرعات المعززة، لكنه شدد على وجوب حصرها في الأشخاص المعرضين للخطر أو الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما.

وحضّ البلدان التي تقدم جرعات معززة للبالغين أو الأطفال الذين يتمتعون بصحة جيدة على أن تشارك تلك الجرعات مع دول أخرى مع إقناع الأشخاص غير الملقحين بالإقبال على التطعيم.

وفي السياق، أوضحت منظمة الصحة أنّ 22 دولة في منطقة شرق المتوسط ستسجل على الأرجح أكثر من 17 مليون إصابة بكورونا وأكثر من 314 ألف وفاة بنهاية العام.

ومع اقتراب أعياد نهاية العام، دعا غبريسوس، إلى إلغاء الفعاليات والاحتفال في وقت لاحق بدلاً من الاحتفال الآن والحزن لاحقًا.

وأعرب عن أمله أن يكون 2022 "عام نهاية وباء كوفيد-19". وأضاف غبريسوس "العام المقبل، تلتزم منظمة الصحة العالمية بذل كل ما في وسعها للقضاء على الوباء".

وكرر المدير العام للمنظمة دعوته إلى تحسين فرص الحصول على اللقاحات في البلدان المحرومة.