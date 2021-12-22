سعر الدولار اليوم في لبنان الخميس 23 ديسمبر 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، سعر الدولار في لبنان والذي في تعاملات اليوم الخميس، بالسوق السوداء.

سعر الدولار اليوم في لبنان الخميس 23 ديسمبر 2021

سعر الدولار في لبنان اليوم

وتراوح سعر الدولار في لبنان بين 27250 و27300 ليرة لكل دولار

سعر الدولار اليوم في مصرف لبنان المركزي

وأعلن مصرف لبنان المركزي، عن سعر صرف جديد للسحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية عند 8000 ليرة للدولار.

سعر الدولار في مصرف لبنان

احتفظ مصرف لبنان رسميا بسعر صرف 1500 ليرة للدولار الموجه لاستيراد بعض السلع الضرورية، لكن جميع السلع تباع بالسعر السوقي.