سعر الدولار اليوم في سوريا الخميس 23 ديسمبر 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، سعر الدولار في سوريا والذي ارتفع في تعاملات اليوم الخميس، بالسوق السوداء.

سعر الدولار اليوم في سوريا اليوم الخميس

وبلغ سعر شراء الدولار في سوريا، 3580 ليرة للشراء، و3615 ليرة للبيع.

سعر اليورو في سوريا

كما صعد سعر اليورو الأوروبي لدى السوق الموازية في سوريا إلى 4029 ليرة للشراء، و4074 ليرة للبيع.

سعر الجنيه الاستيرليني في سوريا

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني مقابل الليرة السورية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 4730 ليرة للشراء، و4786 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي في سوريا

وصعد سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية، لدى السوق الموازية (السوداء) إلى نحو 952 ليرة للشراء، و964 ليرة للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي في سوريا

وارتفع سعر الدرهم الإماراتي في السوق السورية الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى نحو 972 ليرة للشراء، و984 ليرة للبيع.

سعر الدينار الكويتي في سوريا

وصعد سعر الدينار الكويتي لدى السوق الموازية (السوداء) إلى نحو 11815 ليرة للشراء، و11956 ليرة للبيع.