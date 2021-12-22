حداد في بور سعيد.. وفاة حارس مرمى مصري بأزمة قلبية

تُوفِّي أحمد أمين، حارس مرمى نادي الرباط والأنوار المصري، أحد فرق دوري الدرجة الثالثة، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة لفظ معها أنفاسه الأخيرة بعد مرانه مع الفريق، اليوم الأربعاء، بعدما أصيب بحالة إغماء، وفشلت محاولات إسعافه، ولقي حتفه بعد نقله إلى المستشفى.

وأصابت وفاة أحمد أمين عشاق الكرة في بورسعيد بصدمة كبيرة.

وأصدرت منطقة بورسعيد لكرة القدم بياناً رسمياً، جاء في نصه: "تنعي منطقة بورسعيد لكرة القدم، برئاسة محمد ياسين، نادي الرباط والأنوار لوفاة محمد أمين، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرباط، نتيجة أزمة قلبية مفاجئة عصر اليوم".

وأعلنت منطقة بورسعيد الحداد 3 أيام، حزناً على وفاة الحارس بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

وتفاعلت جماهير بورسعيد مع تغريدة صفحة المنطقة الرسمية على موقع "فيسبوك"، ودعت له في تعليقات لها بالرحمة والمغفرة.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الرباط والأنوار عن وفاة حارس مرمى الفريق، وأعلنت الحداد لمدة 3 أيام مقبلة.

ويلعب فريق الرباط والأنوار بالمجموعة السابعة في القسم الثالث، وسبق له اللعب في دوري القسم الثاني، لعدة مواسم، قبل هبوط للقسم الثالث.