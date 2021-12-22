معلول يثير غضب الجماهير التونسية بسبب الأهلي المصري.. وعقوبة قاسية في انتظاره

سيكشف مدرب منتخب تونس منذر الكبير عن قائمة اللاعبين الذين سيشاركون في كأس أفريقيا في الكاميرون، التي ستنطلق في التاسع من يناير/ كانون الثاني المقبل، وسيحاول خلالها "نسور قرطاج" الدفاع عن المركز الرابع الذي حصدوه في نسخة 2019.

ورغم أن الاتحاد الأفريقي سمح للمنتخبات المشاركة بتسجيل 28 لاعباً، إلا أن ذلك لا يضمن حضور نجم الأهلي المصري علي معلول، المطلوب بشدة من قبل الجماهير التونسية، في النسخة المنتظرة، وذلك بعد المستوى الجيد للمنتخب في كأس العرب منذ أيام قليلة.

وحسب مصادر مقربة من الجهاز الفني، فإن غياب علي معلول عن مباريات تونس في كأس العرب، وخاصة في لقاء نصف النهائي، أغضب المدرب الكبير الذي كان يرغب في الاعتماد على معلول في الشوط الثاني من نصف النهائي، ولكن مدافع الأهلي لم يكن متحمساً للمشاركة.

وكان ظهور معلول أساسياً في صفوف الأهلي، خلال مباراة السوبر الأفريقي، الأربعاء، دافعاً قوياً لتأكيد شكوك الجهاز الفني الذي يعتقد أن معلول تفادى اللعب في كأس العرب حتى يكون جاهزاً للمباريات مع الأهلي.

كما كانت مشاركة معلول أساسياً في السوبر مفاجأة للجماهير التونسية، التي استغربت من حضور نجم الأهلي منذ بداية اللقاء، رغم اقتصار مشاركته في نهائي كأس العرب قبل أيام قليلة على بعض الدقائق في الحصص الإضافية لم تكن كافية لتغيير نتيجة المباراة.

ويملك مدرب تونس العديد من الخيارات في الجهة اليسرى، بداية من مفاجأة كأس العرب محمد أمين بن حميدة، وكذلك أسامة الحدّادي وعلي العابدي، وبالتالي فإن فرضية منح الفرصة لأحد هذه العناصر تبقى واردة.

وكان معلول قد أصيب مع الأهلي المصري قبل أيام قليلة من بداية كأس العرب، وقد ظهر في اللقاء الأول ضد موريتانيا عندما شارك في آخر الدقائق، ليُصاب مجدداً ويغيب عن كل المباريات، قبل أن يظهر في النهائي بعد أن تقدم منتخب الجزائر في النتيجة.