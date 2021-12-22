وفد من الجهاد يؤم بيت عزاء الشهيد عبد العزيز موسى

قدم وفد قيادي من حركة الجهاد الإسلامي وأسرى محررين، واجب التعزية والمباركة لعائلة الشهيد عبد العزيز حكمت موسى، من بلدة مركة في مدينة جنين، منفذ عملية الدهس البطولية قرب حاجز "دوتان" جنوب غرب جنين.

وضم الوفد، القيادي الشيخ طارق قعدان والمحرر جعفر عز الدين والمحرر خضر عدنان ومحمود صرصور وعدداً من الكوادر والشخصيات الاعتبارية.

وتحدث عن الوفد الشيخ طارق قعدان، حيث استهل كلمته بالحديث عن مناقب الشهيد، وحظوته ومرتبته عند الله تعالى، مضيفاً، أن الشهيد مسكون بالحياة، فالموت لا يليق به.

واعتبر قعدان، أن الشهيد يكتب بدمه معنى الحياة وقوانين الموت لا تجري عليه، مستشهداً بالاَية الكريمة أنهم أحياء عند ربهم يرزقون.

واستشهد الشاب عبد العزيز موسى أمس الثلاثاء، أثناه تنفيذه عملية دهس، أدت لإصابة جنديين واحتراق سيارته بالكامل، نتيجة إطلاق جنود الاحتلال النار المكثف عليه.