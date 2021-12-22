أحدث تردد قناة روتانا سينما مصر على النايل سات 2022

تردد قناة روتانا سينما مصر على النايل سات 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، تردد روتانا سينما مصر على النايل سات 2022 بحثًا مكثفًا على محركات البحث في جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي بعد تغيير تردد القناة بهدف تطوير جودتها سواء بالصوت أو الصورة.

تردد قناة روتانا سينما مصر على النايل سات 2022

وحازت القناة على اهتمام عدد كبير جدًا من ابناء الدول العربية لا سيما من ابناء جمهورية مصر العربية ومتابعي الأفلام المصرية لقضاء وقت ممتع بمشاهدة الأفلام والاستمتاع برؤية نجوم الفن.

نبذة عن قناة روتانا سينما 2022

وتختص القناة في الافلام المصرية الجديدة والقديمة، وبمجرد الانتهاء من قراءة هذه المقالة وضب تردد القناة ستتمكنون من مشاهدة القناة وكافة برامجها بجودة عالية وبتقنية hd .

وتتميز القناة ببثها المتواصل دون انقطاع على مدار الساعة حيث تقدم أفلام مختلفة من دراما وكوميديا وحركة وتشويق وإثارة ومغامرات، يذكر أن القناة تمتلك أفلام تاريخية وتعد أكبر مكتبة للأفلام في المنطقة العربية، حيث يتعدى عددها الـ 2000 فيلم من الإنتاجات الكبيرة التي تتناسب ومختلف أذواق محبي السينما العربية.

وتقدم القناة إلى جانب الأفلام نشرة فنية يومية تحوي أهم وأحدث الأخبار في عالم الفن والسينما، إلى جانب مقابلات حصرية مع أهم الفنانين وتغطية شاملة لكافة الفعاليات المهمة في صناعة الفن من مهرجانات وحفلات الجوائز والتكريمات.

ونشير لكم إلى أن قناة روتانا هي واحدة من القنوات التابعة لشبكة قنوات روتانا المملوكة للملكة العربية السعودية ، وتأسست في شهر ديسمبر من عام 2004

تردد قناة روتانا سينما مصر على النايل سات 2022

اسم القمر : نايل سات 7 غرب

التردد : 12226

الاستقطاب: أفقي

الترميز : 27500

نسبة التصحيح : 6/5

نظام البث : HD

التشفير : مجانى