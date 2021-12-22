صورة: المصور "أبو عمرة" يفوز بجائزة "في عيونهن" في موسمها الثالث

حصد المصور الفلسطيني من قطاع غزة أشرف أبو عمرة، وخمسة مصورين آخرين، اليوم الأربعاء 22 ديسمبر 2021، على جائزة وزارة الثقافة الفلسطينية "في عيونهن"، خلال افتتاح معرض صور حمل عنوان “مشاركة المرأة الفلسطينية في الحياة السياسية” وذلك في متحف درويش بمدينة رام الله.

جاء المعرض وحفل توزيع الجوائز، بإشراف ورعاية وزارة الثقافة الفلسطينية، وشركائها مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت، واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، ومنظمة “يونسكو”، والتي شارك بها عدد كبير من المصورين على مستوى الضفة الغربية، وقطاع غزة.

يشار إلى أن أسماء الفائزين الستة هم، (ديانا عبد الله ابراهيم خويلد، وشادي ياسر أحمد جرارعة وهما من الضفة،) و (من قطاع غزة فاز كل من نيلي اسماعيل المصري، وأشرف محمد نصارابو عمرة، وأسامة محمد عبد الرزاق البابا، وهاني حماد مرزوق الشاعر).

وقال المصور أبو عمرة، إن هذه الجائزة أطلقت لاختيار أفضل صورة تجسّد دور المرأة الفلسطينية في الحياة السياسية، وذلك في الضفة الغربية، وقطاع غزة.

وأشار أبو عمرة إلى أن الصورة التي فاز شارك بها، حملت صورة لامرأة فلسطينية، تحمل العلم الفلسطيني، وسط الدخان والنيران المشتعلة، خلال المسيرات التي خرجت على حدود قطاع غزة والمطالبة برفع الحصار.