التنمية الاجتماعية تعلّق على حذف أسماء مستفيدين من المنحة القطرية

علقّت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، اليوم الأربعاء، على الأنباء المتداولة بشأن حذف أسماء مستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار.

الناطقة باسم الوزارة عزيزة الكحلوت، أكدت في تصريحات صحفية، أن التنمية لا علم لديها بأسباب حذف بعض أسماء المستفيدين من القطرية.

وبيّنت أن الوزارة تقوم بتجهيز كشوفات الأسماء وترسلها قبل كل دفعة إلى اللجنة القطرية، والأخيرة تقوم بإرسالها للأمم المتحدة.

وأشارت الكحلوت، إلى أنه يتم فلترة الأسماء وإعادة ارسالها إلى وزارة التنمية بشكل نهائي.

كما أوضحت، أنه بعض المستفيدين الذين تلقوا أكثر من ٢٠ دفعة لا يصرف لهم المنحة لشهر واحد ثم تعود لتصرف لهم في الشهر المقبل.