تشكيل اللجنة التنظيمية لبطولة "القدس والكرامة"

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن تشكيل اللجنة التنظيمية الخاصة ببطولة "القدس والكرامة" المزمع إقامتها خلال النصف الثاني من شهر آذار/ مارس المقبل بمشاركة نخبة من الأندية الأردنية والفلسطينية.

وأشار الاتحاد إلى أن اللجنة سيترأسها أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة الوزير عصام القدومي، والمستشار الفني للاتحاد نهاد صوقار مقررا للجنة، وعضوية أمين عام اللجنة الأولمبية الفلسطينية عبد المجيد حجة، وأمين عام اتحاد كرة القدم فراس أبو هلال، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد صلاح الجعبري، وعضو المكتب التنفيذي محمد زكريا الاغا.

وكان رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، الأمير علي بن الحسين، ونظيره رئيس الاتحاد الفلسطيني، الفريق جبريل الرجوب قد أعلنا قبل عدة أيام عن تنظيم البطولة بمشاركة أندية: الرمثا والوحدات والفيصلي من الأردن، وأندية شباب الخليل وجبل المكبر وشباب رفح من فلسطين.