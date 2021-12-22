الاحتلال ينهي عزل الأسيرتين مرح باكير وشروق دويات

قررت مصلحة السجون "الاسرائيلية"، مساء اليوم الأربعاء، إنهاء عزل الأسيرتين مرح باكير وشروق دويات ونقلهن للزنازين في سجون "الدامون".

وأعلن نادي الأسير الفلسطيني، عن إنهاء عزل الأسيرتين مرح باكير وشروق دويات، والذي استمر قرابة الـ7 أيام، على خلفية رفضهما للإجراءات "الظالمة" بحق الاسيرات، ونقلهن من الزنازين إلى قسم الأسيرات في سجن " الدامون".

بين نادي الأسير أن إدارة سجون الاحتلال إعادة فتح قسم الأسيرات وارجاع الأدوات الكهربائية التى صادرتها خلال عملية التنكيل بهن قبل اسبوع .

وكانت ثلاث أسيرات، أعلنوا الإضراب المفتوح عن الطعام، رفضاً لعزل مصلحة السجون الأسيرتين مرح باكير وشروق دويات.

وقالت المحامية تغريد جهشان المستشارة القضائية لجمعية نساء من اجل الاسيرات السياسيات ، إن" ثلاث أسيرات يواصلن الإضراب عن الطعام، وهن: نورهان عواد، وميسون موسى، وشاتيلا ابو عيادة، وذلك حتى يتم إنهاء عزل الأسيرتين مرح باكير وشروق دويات".

وأوضحت المحامية جهشان، أن الأسيرات يواصلون رفضهم الخروج من الغرف كخطوة احتجاجية، إلى أن يتم إنهاء عزل مرح وشروق.