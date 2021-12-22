طريقة تحضير الكيكة بالشوكولاتة بخطوات سهلة

طريقة سهلة لتحضير كيكة هشة ولذيذة بخطوات سهلة ، يعتبر الكيك من أفضل أنواع الحلويات المحببة لدى الصغار والكبار، كما تقدمه بعض الأمهات لعائلتها كوجبة خفيفة للإفطار، وسوف نقدم في هذا المقال مكونات عمل الكيك وكيفية تحضيره، وبعض الخطوات التي تجعل صنع الكيك ناجحة وشهية، خاصةً أن الكثير من السيدات يعانون في بداية الأمر من عدم نجاح الكيك معهم.

طريقة تحضير كيكة بخطوات سهلة

يُعد الكيك من أكثر الحلويات شهرة في العالم سواء العربي والغربي، نظرًا لطعمه اللذيذ والرائع وسهولة تحضيره، وهو من أشهى الحلوى المحببة لدى الكثير من الناس، وبالتالي يكون الخيار الأوّل لك سيدتي حينما تريدين تقديم ضيافة خفيفة لزوّارك، سنتعرف في هذا المقال على طريقة تحضير الكيك بخطوات سهلة:

مكونات الكيكة

يمكن عمل الكيكة بخطوات بسيطة، لذلك سوف نعرض لكِ الآن المكونات المطلوبة لإعداد الكيكة، وهذه المكونات تتمثل فيما يلي:

كوب من الزبدة المملحة الطرية.

كوبان من حبيبات السكر.

أربع حبات من البيض كبير الحجم.

ثلاث أكواب من الدقيق لجميع الأغراض.

ملعقة كبيرة من الباكينغ باودر.

كوب من الحليب.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

خطوات تحضير الكيكة

بعد تحضير المكونات السابقة يجب التعرف على طريقة تحضير الكيكة، حيث يعد هذا الحلى من الحلويات سهلة التحضير ولا تحتاج إلى وقت وجهد كبيرين، وفي الآتي خطوات صنع الكيكة:

سخني الفرن إلى 350 درجة، ثم ادهني أطباق الفرن بالقليل من الزيت النباتي، ورشي عليهما طبقة رقيقة من الدقيق.

اخفقي الزبدة في وعاء الخلاط الكهربائي بسرعة متوسطة، ثم أضيفي السكر تدريجيًا، واخفقي المكونات لمدة خمسة دقائق حتى يصبح المزيج خفيفًا ورقيقًا، أضيفي واحدة تلو الآخرة إلى خليط الزبدة، وامزجي المكونات معًا جيدًا.

نخلي الدقيق والباكينغ باودر معًا في وعاء منفصل، ثم أضيفي خليط الدقيق إلى خليط الزبدة، ما يقارب كوب واحد في كل مرة، وأضيفي الحليب بعد كل كوب.

اخلطي المزيج جيدًا، ثم أضيفي الفانيليا.

قسمي الخليط بالتساوي بين صواني الخبز مربعة الشكل، واخبزيها في الفرن لمدة 40 دقيقة حتى يتم إدخال عود أسنان في وسط الكعكة لتأكد من نضوجها.

اتركي الكيك يبرد لمدة 20 دقيقة قبل تقديمه لضيوفكِ.





طريقة تحضير الكيكة بالشوكولاتة

يُعد كيك الشوكولاتة من الكيكات الشهية وسهلة الصنع، إذ يتميز تحضيره بوجود مكون أساسي وهو الكاكاو البودرة أو الشوكولاتة الذائبة، بالإضافة إلى الدقيق والسكر والبيض وغيرها من المكونات، ويمكن تحضيرها في المنزل وتزيينها بطرق متعددة من الفواكة المُفضلة، وفي هذه الفقرة سنتعرف على كيفية تحضيره.

مكونات الكيكة بالشوكولاتة

يمكن عمل الكيكة بالشوكولاتة بخطوات بسيطة، لذلك سوف نعرض لكِ الآن المكونات المطلوبة لإعداد الكيكة بالشوكولاتة، وهذه المكونات تتمثل فيما يلي:

125 جرام من الزبدة المُقطعة.

ملعقتان صغيرتان من مسحوق القهوة سريعة الذوبان.

ربع كوب من الماء.

100جرام من الشوكولاتة الداكنة المُقطعة.

كوب من السكر البني.

نصف كوب من الدقيق ذاتي التخمير.

نصف كوب من الدقيق العادي.

ربع كوب من مسحوق الكاكاو.

ربع كوب من اللوز.

بيضة مخفوقة قليلًا.

مكونات التزيين

بودرة شوكولاتة جاناش.

200 جرام من الشوكولاتة الداكنة المُقطعة.

نصف كوب من الكريمة.

طريقة تحضير الكيكة بالشوكولاتة

بعد تحضير المكونات السابقة يجب التعرف على طريقة تحضير الكيكة بالشوكولاتة، حيث يعد هذا الحلى من الحلويات سهلة التحضير ولا تحتاج إلى وقت وجهد كبيرين، وفي الآتي خطوات صنع الكيكة بالشوكولاتة:

سخني الفرن إلى 160 درجة مئوية، وادهني قاعدة وجانب قالب الكيك بالزيت النباتي.

ضعي كل من الزبدة والقهوة والماء والشوكولاتة والسكر في قدر على نار خفيفة.

دعي المزيج يُطهى مع التحريك لمدة ثلاث دقائق حتى تذوب الزبدة والشوكولاتة ويصبح المزيج ناعمًا.

ارفعي المزيج عن النار واتركيه جانبًا لمدة 5 دقائق ليبرد قليلًا، ثم انقلي الخليط إلى وعاء.

نخلي الدقيق ومسحوق الكاكاو في وعاء منفصل، ثم أضيفيه إلى خليط الشوكولاتة.

أضيفي الدقيق والكاكاو المُنخل إلى خليط الشوكولاتة وأضيفي اللوز.

استخدم خفاقة لخلط الدقيق برفق في خليط الشوكولاتة.

أضيفي البيضة وقلبي الخليط حتى يمتزج.

اسكبي خليط الكيك في القالب المُجهز، واخبزيها لمدة ساعة.

أخرجي الكيك من الفرن واتركيه على الرف السلكي ليبرد تمامًا.

لصنع كريمة صوص الشوكولاتة، ضعي الشوكولاتة والكريمة الطازجة في وعاء عازل للحرارة فوق قدر من الماء المغلي.

دعي المزيج يُطهى مع التحريك بملعقة معدنية لمدة أربع دقائق حتى تذوب الشوكولاتة ويصبح المزيج ناعمًا.

قسمي الكيكة إلى نصفين باستخدام قطاعة كبيرة الحجم مسننة، وضعي النصف السفلي في طبق التقديم، ووزعي نصف كمية الصوص فوق الكيك.

ضعي نصف الكيكة الآخرى ووزعي الصوص المتبقي فوقها.

اتركي الكيكة جانبًا لمدة 30 دقيقة قبل تقديمها.

طريقة تحضير كيكة الفانيليا

سوف نقدم لكِ من موقع محتويات طريقة عمل الكيك بالفانيليا اللذيذة في البيت، ولأنكِ سيدتي متميزة في وصفاتكِ يمكنك عملها في البيت لأبناء أسرتكِ أفضل من شراءها من المحلات، إليكِ المكونات المطلوب إعدادها لصنع كيكة الفانيليا:





مكونات كيكة الفانيليا

يمكن عمل كيكة الفانيليا بخطوات بسيطة، لذلك سوف نعرض لكِ الآن المكونات المطلوبة لإعداد الكيكة بالفانيليا، وهذه المكونات تتمثل فيما يلي:

ربع كوب من الزبدة غير مملحة.

ثلاث أكواب من الدقيق متعدد الاستخدامات.

ملعقة كبيرة من الباكينغ باودر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ربع كوب من السكر الأبيض.

أربع حبات من البيض كبير الحجم.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

ربع كوب من الحليب السائل.

طريقة تحضير كيكة الفانيليا

بعد تحضير المكونات السابقة يجب التعرف على طريقة تحضير كيكة الفانيليا، حيث يعد هذا الحلى من الحلويات سهلة التحضير ولا تحتاج إلى وقت وجهد كبيرين، وفي الآتي خطوات صنع كيكة الفانيليا:

سخني الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت، وادهني قالبيين دائريين بالزبدة وبطني القاع بورق الزبدة.

اخفقي ثلاث أكواب من الدقيق ومقدار الباكينغ باودر والملح في وعاء حتى تمتزج معًا.

اخفقي الزبدة والسكر في وعاء الخلاط الكهربائي على سرعة متوسطة لمدة ثلاث دقائق حتى يصبح الخليط خفيفًا ورقيقًا.

اخفقي البيض واحدة تلو الآخرى إلى مزيج الزبدة.

أضيفي الفانيليا إلى الخليط.

أضيفي خليط الدقيق إلى وعاء الخفق الكهربائي على ثلاث دفعات.

أضيفي الحليب إلى الخليط، واخلطي المكونات جميعها جيدًا، حتى يصبح متجانسًا وناعمًا.

قسمي الخليط بين القوالب المُحضرة.

اخبزي الكيك في الفرن لمدة نصف ساعة حتى يصبح لونه ذهبيًا قليلًا.

انقلي الكيك إلى الرفوف السلكية واتركه يبرد لمدة 10 دقائق، ثم مرري سكينًا حول حافة القوالب واقلبي الكيكة على الرفوف لتبرد تمامًا.

قومي بتقطيع الكيك، وقدميه مباشرة.

طريقة تحضير الكيكة الإسفنجية

تُعد الكيكة الإسفنجية نوع من أنواع الكيك الطيب الذي يتميز بقوام هشّ يشبه الإسفنج، ويتم تناوله على وجبة الإفطار، أو كحلى في مختلف المناسبات، ويمكن صنع الكيكة الإسفنجية بعدة نكهات مثل البرتقال، أو الشوكولاتة، أو الحليب، ورغم سهولة تحضيرها، إلا أن هناك فئة من السيدات يجدون صعوبة في تحضيرها، لذا سنقدم طريقة تحضيرها بخطوات سهلة.

مكونات الكيكة الإسفنجية

يمكن عمل الكيكة الإسفنجية بخطوات بسيطة، لذلك سوف نعرض لكِ الآن المكونات المطلوبة لإعداد الكيكة الإسفنجية، وهذه المكونات تتمثل فيما يلي:

125 غرام من الزبدة الطرية.

125 غرام من السكر الناعم.

بيضتان متوسطتان الحجم.

125 غرام من الدقيق ذاتي التخمير.

كريمة مخفوقة (للتقديم).

طريقة تحضير الكيكة الإسفنجية

بعد تحضير المكونات السابقة يجب التعرف على طريقة تحضير الكيكة الإسفنجية، حيث يعد هذا الحلى من الحلويات سهلة التحضير ولا تحتاج إلى وقت وجهد كبيرين، وفي الآتي خطوات صنع الكيكة الإسفنجية:

سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية، وادهني قالبين الكيك بورق الزبدة.

اخفقي الزبدة والسكر معًا باستخدام مضرب يدوي كهربائي حتى تتمتزج معًا.

اخفقي البيض، وأضيفيه إلى مزيج الزبدة والسكر.

نحليّ الدقيق في وعاء منفصل.

أضيفي الدقيق إلى الخليط، وامزجيه باستخدام ملعقة معدنية كبيرة.

قسمي الخليط بين قوالب الكيك ووزعيه برفق باستخدام ملعقة.

اخبزي الكيك في الفرن لمدة 25 دقيقة.

دعي الكيكة ترتاح لمدة خمسة دقائق، ثم ارفعيها على رف الفرن العلوي ليتغير لون سطحها للذهبي.

أخرِجي الكيكة الإسفنجية من الفرن، ثم قومي بتقطيعها.

ضعي قطع الكيك على طبق التقديم، وبالصحة والهناء.