عطايا يدعو إلى تصعيد المقاومة بوجه الاحتلال

أشار ممثل "حركة الجهاد الإسلامي" في لبنان إحسان عطايا، إلى "وحشية العدو الصهيوني وهمجيته في الاعتداءات التي يرتكبها بحق الأسيرات في سجونه ومعتقلاته"، مؤكدًا أن "المقاومة لديها كل الخيارات دفاعًا عن الأسرى والأسيرات".

وأشاد عطايا في تصريح لـ"وكالة أنباء فارس" بعملية الطعن البطولية التي نفذها الأسير البطل يوسف طلعت المبحوح في وجه السجّان المجرم داخل سجن "نفحة" الصهيوني ردًا على هجمة الاحتلال واعتداءاته بحق الأسيرات داخل السجون.

اكد أن "الأسرى مستمرون في معركتهم حتى نيل حريتهم، وهم جزء لا يتجزأ من المقاومة، ولن يتخلوا عن هذا الخيار حتى طرد المحتلين الصهاينة من أرضنا"، لافتاً إلى أن "العدو يمارس اعتداءاته الوحشية بحق الأسيرات، إضافة إلى قيام جنوده بنزع الحجاب عن عدد منهن، بهدف قمعهن وإذلالهن وكسر معنوياتهن".

وفي ما يتعلق بالعمليات البطولية الأخيرة في الضفة والقدس ورفض الأسيرات الفلسطينيات القبول بإجراءات جديدة في داخل السجون، رأى عطايا أن "هذه العمليات تشكل صدمة كبيرة للاحتلال، وضربة لمعنويات الصهاينة، لأنها تدخل في سياق معركة الوعي، ولها تأثير كبير جدًا على الرواية الصهيونية، فهي تدحض مزاعمهم، وتثبت أن الفلسطينيين الذين يدافعون عن أرضهم ويضحون من أجل تحريرها، هم أصحابها الحقيقيون".

وأكد عطايا في ختام حديثه أن "الأسرى الفلسطينيين لن يتخلوا عن خيار المقاومة"، داعيًا إلى "التداعي والعمل لنصرة الأسرى، وإلى تصعيد المقاومة بوجه الاحتلال، وإلى ضرورة مؤازرة الشعوب الإسلامية والعربية وأحرار العالم لمظلومية الأسرى، لأن دعم قضية الأسرى واجب أخلاقي على الجميع".