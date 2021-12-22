اتحاد الكرة يعلن عن تشكيل لجنة لتقييم الحالة الفنية

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اليوم الأربعاء، عن تشكيله لجنة متخصصة لتقييم الحالة الفنية العامة بالاتحاد ووضع آليات لتطوير أركان اللعبة.

وأشار الاتحاد إلى أن تشكيل هذه اللجنة يأتي في ظل النتائج المتواضعة التي حققتها المنتخبات الوطنية مؤخراً، وكذلك لضمان تحقيق أهداف الاتحاد بما فيها وجود خط لإنتاج كوادر فنية مؤهلة من كلا الجنسين، لافتاً إلى أن اللجنة ستقدم توصياتها للمكتب التنفيذي للاتحاد.

وأوضح الاتحاد أن اللجنة تتشكل من: المستشار الفني للاتحاد، نهاد صوقار (رئيساً)، الأستاذ علي جبريل (مقررا) وعضوية كلٍ من: عضو المكتب التنفيذي للاتحاد ياسر رضوان، عضو المكتب التنفيذي د. عماد عبد الحق، المحاضر مراد بنورة، د. مصطفى كنعان، الأستاذة رانيا فتحي أبو شعبان، والاستاذة سما لحلوح.