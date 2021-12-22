طريقة بسيطة لجعل طفلك يأكل الطبق بكامله

من المعروف ان الكثيرين من الآباء والأمهات يواجهون صعوبات في اقناع فلذات أكبداهم بضرورة تناول مواد غذائية مفيدة للصحة لا يروق مذاقها للاطفال، او حتى أثناء جعل الصغار يأكلون الطبق بأكمله.

وأكد باحثون من جديد صحة وفعالية طريقة بسيطة لحل هذه المشكلة، حيث أظهرت نتائج دراسة حديثة ان الصغار يفضلون تعدد الالوان وتنوع المواد الغذائية مقارنة بالكبار، حسبما كتبه موقع "ميددايلي" للأخبار الطبية.

واشارت نتائج الدراسة، التي أجراهاعلماء من جامعة كورنيل الامريكية الى ان الاطفال يميلون لاختيار طبق يتسم محتواه بكثرة الالوان وزهائها، وتنوع المواد الغذائية المعروضة فيه. كما ان الصغار يردون على الأمر بايجابية، اذا كان الطبق مزينا على طريقة غير عادية ومثيرة للاهتمام.

وقال براين فانسينك المشرف على الدراسة ان "الصغار تجتذب أنظارهم مواد غذائية تختلف عن تلك التي يفضلها الكبار".

وشارك في التجربة 69 شخصا 23 منهم من الاطفال و46 من الكبار. وعرض عليهم صور لمجوعات مختلفة من المأكولات وضعت في الأطباق، ووجب على المشاركين في الدراسة انتقاء الاطباق الأكثر جاذبية بالنسبة اليهم. وكان خيارالصغار يقع على أطباق عرضت سبع مواد غذائية مختلفة من ستة ألوان متنوعة، بينما فضل الكبار أطباقا تحتوي على ثلاث مأكولات بثلاثة ألوان مختلفة. كما ازداد الطعام جاذبية للاطفال اذا كان معروضا على شكل وجوه مضحكة او حيوانات او قطع ترمز لأشياء أخر