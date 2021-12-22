"ديمبلي" يحسم قرار بقائه مع العملاق الكتالوني

حسم الفرنسي عثمان ديمبلي، نجم برشلونة، قراره بشأن مستقبله مع الفريق الكتالوني.



وينتهي تعاقد ديمبلي مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري، وهناك رغبة قوية من قبل البارسا لتجديد عقده.

وبحسب موقع "فوت ميركاتو"، فإن عثمان ديمبلي قرر تجديد عقده مع برشلونة، والاستمرار بقميص الفريق الكتالوني.



ونقل الموقع، تصريحات ماتيو بودمر، المقرب من ديمبلي، حيث قال "النجم الفرنسي يريد الاستمرار في برشلونة، فهو يتماشى جيدًا مع النادي والمدرب".



وأكد التقرير أن ديمبلي ينوي تجديد عقده مع برشلونة، رغم أنه لم يتوصل بعد لاتفاق مع الإدارة بشأن التمديد.



ويحق لعثمان ديمبلي، التوقيع لأي فريق، بداية من يناير/كانون ثان المقبل.



يذكر أن ديمبلي انضم إلى برشلونة قادمًا من بوروسيا دورتموند، في صفقة بلغت قيمتها 135 مليون يورو في عام 2017.



ويتمتع ديمبلي باهتمام متزايد من جانب أندية مانشستر يونايتد وتشيلسي وتوتنهام ونيوكاسل ويوفنتوس وبايرن ميونخ.