الأطر والمؤسسات الصحفية تدعو لدعم الحملة التي أطلقها "الأورومتوسطي"

دعت الأطر والمؤسسات الصحفية، اليوم الأربعاء، كافة الصحفيين الفلسطينيين للمشاركة في الحملة التي أطلقها ‎المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة مراسلون بلا حدود ودعمها لإيصال صوت الصحفيين الفلسطينيين المحرومين من السفر للعلاج واستكمال مسيرتهم التعليمة في الخارج.

وقالت الأطر في بيان لها وصل" فلسطين اليوم" نسخه عنه، " إن الأطرُ والمؤسساتُ الصحفية، تابعت باهتمامٍ بالغٍ الحملةَ التي أطلقها ‎المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة مراسلون بلا حدود لمطالبة "إسرائيل" بإنهاء قيود الحركة على الصحافيين الفلسطينيين الممنوعين تعسفيًا من السفر على خلفية عملهم".

وأضافت " إن الأطرَ والمؤسسات الصحفية وهي تدعم هذه الحملة بكل قوة لتؤكد على حق الصحفيين في غزة والضفة والقدس المحتلة في حرية التنقل والسفر والعمل وتدعو لرفع القيود والمنع "الإسرائيلية" المفروضة على الصحافيين الفلسطينيين .

وأكدت الأطر في بيانها، أن الصحفيين الفلسطينيين لن يخضعوا للابتزاز "الإسرائيلي" وسيبقى صوتهم عالياً لخدمة قضايا شعبهم، مطالبة الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، ومنظمة اليونسكو، وكل المؤسسات التي تعنى بحرية الرأي والتعبير بالوقوف إلى جانب الصحفيين الفلسطينيين الذين يعانون من إجراءات الاحتلال العقابية.

وأشارت إلى أن ما يقوم به الاحتلال من منع للصحفيين هو استمرار لعدوانه المستمر على المؤسسات الاعلامية الفلسطينية من قصف وتدمير ، وقتل واعتقال للصحفيين في محاولة لإخراس صوت الحقيقة، مستنكره حملات الضغط والابتزاز التي يمارسها الاحتلال في مساومة الصحافيين الفلسطينيين على حقهم في حرية التنقل والحركة.

وأطلق ‎المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة مراسلون بلا حدود حملة إعلامية اليوم الأربعاء لمطالبة إسرائيل بإنهاء قيود الحركة على صحافيين فلسطينيين ممنوعين تعسفيًا من السفر على خلفية عملهم.

وانطلقت الحملة باللغتين العربية والإنجليزية بمشاركة المنصة الإعلامية التابعة للأورومتوسطي “هيوميديا”، ومشروع الأورومتوسطي “لسنا أرقامًا”، حيث يشارك نشطاء حقوقيون وإعلاميون دوليون في الحملة بالتغريد على وسم ‎#LetMajdoleenOut (دعوا مجدولين تسافر) للدفاع عن حق الصحافيين الفلسطينيين في حرية التنقل والسفر.

وكان الأورومتوسطي ومراسلون بلا حدود أصدرا بيانًا مشتركًا في وقت سابق من هذا الشهر، أدانا فيه القيود الإسرائيلية المفروضة على الصحافيين الفلسطينيين -فيما يبدو- عقابًا لهم على عملهم.