عروض كارفور راس السنة 2022 في السعودية خصومات وتخفيضات هائلة

يحرص الناس على متابعة عروض كارفور راس السنه 2022 في السعودية، وأهم عروض كارفور راس السنه 2022، التي اعتادت على عرضها في كل المناسبات وبدايات ونهايات السنة حيث تقدم لعملائها أروع العروض والتخفيضات على منتجاتها وتعد كارفور من أكبر السلاسل التجارية والتي تنتشر فروعها في جميع أنحاء العالم ويذهب إليها جميع الأفرد من كل العالم للتمتع بعروضها والاستفادة منها .

عروض كارفور راس السنه 2022

قدمت سلسلة كارفور التجارية في المملكة العربية السعودية في كل فروعها الموجودة في المملكة عروض تخفيضية على الأجهزة الإلكترونية والمشروبات وعلى بعض الحقائب وملابس من كارفور وسنناقش كل هذا بشكل تفصيلي في السطور القادمة.

أهم عروض كارفور راس السنه على أسعار الهواتف المحمولة

قامت السلسلة بعمل عروض مميزة على حافظة هاتف وان بلس 9 برو من نوعها موريو لوران بسعر يبلغ 45 ريال سعودي.

وقدمت كوفر حماية هاتف فيفو إكس 60 برو بأشكالها باللون البني من نوع الحافظات مورو لوران بسعر 45 ريال سعودي.

وبنفس السعر بلغت الحافظة لهاتف فيفو إكس 60 برو ولكن من النوع موريو لورينت.

أبرز تخفيضات كرفور على منتجات العناية بالبشرة

بلغ سعر عطور اسنس نبمر ون روز الخاص بإيلي صعب سعر 679 ريال سعودي.

أما سعر الروج الطفي السائل من ماركة كريستال هارتس الاني سعر 81 ريال سعودي.

وبمبلغ 23 ريال سعودي بلغ سعر علبة ظلال العيون ذا روز ايديشن.

عروض وتخفيضات كارفور على الحقائب والملابس

سعر حقيبة أدوات مستحضرات تجميل لمصاحبتك في سفرك باللون الأسود نوعها رول ان جو بلغ حوالي 26 ريال سعودي.

أما سعر الحقائب التي من ماركة تراك والمكونة من أربع قطع بألوان الروز الجولد فوصل إلى 1.242 ريال سعودي.

موعد بدء وتوافر العروض والتخفيضات المقدمة من سلاسل كارفور في السعودية

أعلنت سلسلة كارفور في المملكة العربية السعودية عن موعد بدء توافر العروض والتي يجب اللحاق بها قبل نفاذ الكمية المتاحة حيث:-

بدءً من يوم 30 ديسمبر لعام 2021 ستكون أول أيام العروض.

العرض مستمر حتى يوم 12 يناير من العام الميلادي القادم 2022.