غرق قارب يحمل مهاجرين عرب قبالة سواحل اليونان

أعلن خفر السواحل في اليونان عن بدأ عملية بحث وإنقاذ، اليوم الأربعاء، بعد عرق قارب يحمل قرابة 50 مهاجرا جنوبي جزيرة فوليجاندروس اليونانية.

ونقلت "رويترز"، عن مسؤول في خفر السواحل قوله إن رجال الإنقاذ عثروا على 12 معظمهم عراقيون على متن القارب لكن البقية ما زالوا في عداد المفقودين.

وأضاف أن اثنين فقط من المهاجرين كانا يرتديان سترات نجاة.

وأوضح أن تم نقلهم ومعظمهم عراقيون إلى سانتوريني وهم في صحة جيدة".

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ووفقا للمسؤول، فقد أبلغ المهاجرون السلطات بأن القارب كان يقل بين 30 و50 مهاجرا.

يشار إلى أن اليونان هي الطريق الرئيسي إلى الاتحاد الأوروبي أمام طالبي اللجوء الوافدين من تركيا.