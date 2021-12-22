وصفات طبيعية للتخلص من جرثومة المعدة بشكل سريع دون حدوث أي آثار جانبية سيئة على الصحة، فالمعروف أن هذه العدوى الصحية التي تصيب الجهاز الهضمي للإنسان تحدث لعدد كبير من الأشخاص وغالبًا ما يرغب الأغلب في تجربة الحلول الطبيعية والعلاجات الموجودة في المنزل لقلة سلبيتها وعدم تسببها في حدوث أي مضاعفات تزيد من الأعراض التي يعاني منها المريض.

وصفات طبيعية للتخلص من جرثومة المعدة

تنقسم الوصفات الطبيعية لعلاج هذه الحالة الصحية إلى قسمين الأول وهو العلاج بالأعشاب، الثاني يكون بتجربة بعض الحلول والعلاجات المنزلية وفيما يلي سوف نوضح مجموعة من أهمها:

الثوم: هو معروف بخصائصه المميزة التي تقضي على العدوى البكتيرية المسببة لجرثومة المعدة، كما أنه واحد من أفضل المضادات الحيوية الطبيعية، وينصح بأخذ فص أو اثنين يومياً على الريق مع نصف كوب من الماء البارد، حتى يقضى على أي ميكروبات موجودة في الجهاز الهضمي.

الرمان: من الفواكه التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة التي تقوم بدورها في رفع كفاءة وصحة أعضاء الجسم المختلفة، سواء تم ذلك عن طريق تناول الحبات الخاصة به أو قشر الرمان المطحون، ويمكن تعزيز الوصفة بإضافة القليل من الكركم وعسل النحل.

الشاي الأخضر: يعمل الشاي الأخضر على الحد من انتشار عدوى جرثومة المعدة على نطاق أوسع، كما أنه يعالج التهابات الجهاز الهضمي المختلفة.

العرقسوس: من الأعشاب المفيدة في التخلص من التقرحات المختلفة، ويحارب الجرثومة ويسرع من شفائها ويمنع من تواجدها على جدار المعدة.

الصبار: معروف بخصائصه العلاجية التي تعمل على الحد من الالتهابات المختلفة، وفعالة في تعزيز كفاءة الجهاز الهضمي، كما أنه يقضي على الالتهابات وجرثومة المعدة.

الزنجبيل: واحد من أفضل العلاجات الخاصة بجرثومة المعدة، لذلك ينصح بوضع القليل من الزنجبيل الطازج على طبق السلطة، أو تناوله في صورة مشروب حتى يقلل من مشاكل المعدة.

العلاجات المنزلية الخاصة بجرثومة المعدة

إذا لم يتوافر واحد من وصفات طبيعية للتخلص من جرثومة المعدة السابق ذكرها يمكنك تجربة بعض المواد المتوفرة لديك في المنزل أو المطبخ للمساعدة على عملية الشفاء مثل ما يلي:

الخل: يساعد في القضاء على جرثومة المعدة، ويتم تناوله من خلال وضع ربع فنجان صغير منه على كأس من الماء حتى يتم تخفيفه، وأفضل وقت لعمل ذلك هو عند الاستيقاظ من النوم وقبل تناول أي طعام، مع المواظبة على ذلك الأمر لمدة لا تقل عن شهرين حتى يتم التخلص من العدوى.

عسل النحل الطبيعي: واحد من العناصر الغذائية المهمة والفعالة في رفع مناعة الجسم والتخلص من أي مشاكل صحية خاصة جرثومة المعدة، بجانب كونه مضاد حيوي للفيروسات والجراثيم المتنوعة التي تصيب المعدة خاصة والجهاز الهضمي عامة.

الحليب: يرجع السبب في فاعلية الحليب احتوائه على مادة اللاكتوفيرين التي تقوم بدورها في تثبيط عمل البكتيريا الخاصة بالجرثومة، ويحد من انتشارها.

المستكه: واحد من النباتات عالية القيمة لاحتوائها على الكثير من العناصر الفعالة والمفيدة، ويمكن تناولها على هيئة علكة بمعدل مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا.

الحبة السوداء: تساعد في التخلص من جرثومة المعدة، ولها العديد من الفوائد الصحية الأخرى وينصح بإضافتها على الأطعمة المختلفة.

طرق غير تقليدية في علاج جرثومة المعدة

عمل وصفات طبيعية للتخلص من جرثومة المعدة ليست هي الطريقة الوحيدة للعلاج بعيدًا عن العلاجات الدوائية، فهناك بعض الطرق المستحدثة في التخلص من جرثومة المعدة مثل ما يلي:

البروبيوتك: واحدة من الطرق العلاجية التي يتم فيها تسكين البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي، وتعتبر الخيار الأمثل في حالات جرثومة المعدة لمرضى السمنة لأنها تحد من زيادة الوزن، كما أنها تعزز عملية الأيض وتزيد المناعة، ولها قدرة كبيرة في زيادة حيوية البشرة، وهذا النوع من البكتيريا متوافر في المخلل، والزبادي والكرنب.

العلاج الضوئي: جرثومة المعدة تتأثر بشكل كبير بالضوء، خاصة الأشعة الفوق بنفسجية وهذا يساعد في التخلص من جرثومة المعدة.

البروبوليس: أو صمغ النحل كما يطلق عليه وهو يكون عبارة عن مزيج حمضي يقوم النحل بجمعه من أعلى الأشجار، وبه الكثير من العناصر الفعالة.

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وصفات طبيعية للتخلص من جرثومة المعدة بالزيوت

الزيوت الطبيعية يكون تأثير المواد الفعالة فيها أكبر لاحتوائها على تركيز أعلى من العناصر والفيتامينات الصحية ويكون ذلك كما يلي:

زيت الزيتون: واحد من أفضل الزيوت التي تدخل في الاستخدامات العلاجية والجمالية المختلفة، لأنه يثبت وسط أحماض المعدة ويقضي على العدوى البكتيرية مهما كان نوعها، ويقلل من حدة أعراضها.

زيت الليمون: من الزيوت الجيدة التي تساعد في التخلص من البكتيريا الحلزونية الخاصة بجرثومة المعدة، ويتم استعماله من خلال استنشاقه.

نصائح للتعامل مع جرثومة المعدة

لا يجب الاكتفاء بتطبيق وصفات طبيعية للتخلص من جرثومة المعدة دون اتباع بعض الإرشادات التي تساعد في الشفاء بشكل سريع والتي يكون من أهمها ما يلي:

الاستحمام في ماء دافئ به القليل من الملح الإنجليزي بمعدل مرة كل خمس أيام على الأقل.

الحرص على تناول بعض المشروبات الصحية التي تفيد في مثل هذه الحالة مثل الشاي الأخضر أو عصير التوت البري.

يجب وضع بعض أنواع الأطعمة في روتين النظام الغذائي لك مثل البروكلي خاصة البراعم الخاصة به، عسل النحل الطبيعي، الثوم لأنه مطهر معدة ويقضى على أي بكتيريا وفطريات.

الحد من تناول المشروبات التي تحتوي على كافيين مثل الشاي، النسكافيه، الشوكولاته، الكاكاو.

الالتزام بالعلاجات وأخذها في المواعيد الخاصة بها للحصول على النتيجة المرغوبة في فترة قصيرة.

تناول الأطعمة التي تحتوي على الأوميجا 3 والأوميجا 6 أو أخذهم في صورة مكملات غذائية.

الحرص على وضع الخضروات والفواكه في الروتين الغذائي اليومي.

أكل اللحم الأبيض بدلاً من اللحوم الحمراء مثل ذلك الموجود في السمك مختلف الأنواع.

طرق الوقاية من جرثومة المعدة

آخر ما نذكره في حديثنا عن وصفات طبيعية للتخلص من جرثومة المعدة بعض الأمور التي يجب أن نراعيها حتى لا نصاب بهذه الجرثومة والتي تتمثل فيما يلي:

مراعاة استخدام أدوات شخصية خاصة بك فقط دون مشاركتها مع الغير حتى لا تسبب العدوى البكتيرية.

تقليل التعامل مع مرضى الجرثومة حتى لا نصاب بالعدوى.

الاهتمام بتنظيف اليدين بالماء والصابون خلال اليوم أكثر من مرة.

الابتعاد عن المناطق الملوثة أو الأماكن الغير نظيفة لأنها تكون الأفضل لتواجد وانتشار البكتيريا.

الحرص على طبخ الطعام بشكل جيد حتى يتم التخلص من أي سموم أو ملوثات موجودة به وتسبب حدوث الجرثومة.

التأكد من خلو أي طعام أو ثمار يتم تناولها من الملوثات والأتربة.

إضافة البصل والثوم على الأطعمة لأنهم من أفضل أنواع المطهرات الطبيعية.

وضع غطاء على الأطعمة حتى لا تتعرض إلى الذباب والحشرات المختلفة.

عند تطبيق وصفات طبيعية للتخلص من جرثومة المعدة يجب مراعاة أن يكون الطعام والمشروبات من مصدر موثوق به وغير ملوثة حتى تزيد مشاكل الجهاز الهضمي، وإذا لم تجدي العلاجات المنزلية والأعشاب نفعاً في التخلص من جرثومة المعدة، يجب الاتجاه إلى أخذ بعض العلاجات الدوائية التي تسرع من عملية الشفاء، مع الحرص على أن يتم ذلك تحت إشراف الطبيب المختص.