بعد 20 يوماً على الاستقالة ...قرداحي: ما زلنا ننتظر النتائج إيجابية

قال وزير الإعلام اللبناني المستقيل جورج قرداحي، إنه “ما زلنا ننتظر نتائج إيجابية لاستقالتي”، كاشفا عن أنه سيدرس إمكانية خوضه الانتخابات البرلمانية المقبلة في 27 مارس/ آذار 2022.

وتابع: وبعد نحو عشرين يوما على استقالته، قال قرداحي للأناضول: “صحيح أن الاستقالة أصبحت وراءنا، لكننا ما زلنا ننتظر نتائج إيجابية لهذه الاستقالة، لا أن تذهب سدى”.

وأردف: “تمنيت سابقا أن تؤدي الاستقالة إلى فتح باب لمبادرة من المملكة العربية السعودية والخليج تعيد العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع لبنان وتعود الأمور إلى سابق عهدها، وما زلنا ننتظر ذلك”.

ورغم أن زيارة ماكرون للسعودية نتج عنها اتصال هاتفي بين ميقاتي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، فإن العلاقات الدبلوماسية والتجارية بين البلدين لم تعد إلى طبيعتها بعد.

وتزيد هذه الأزمة معاناة لبنان، الذي يشهد منذ عامين أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، مع انهيار العملة المحلية الليرة، وشح في الأدوية والوقود وسلع أساسية أخرى، وتراجع حاد في القدرة الشرائية لمواطنيه.

وردا على سؤال، قال قرداحي: “لو كنت أدرك أن كل ذلك سيحصل، والمقابلة ستعكس هذه التفاعلات والأصداء وصولا إلى الأزمة، لما كنت دخلت في الحكومة كوزير بصراحة”.