القيادي نصر: "اللداوي" شهيد الموقف وعلى السلطة مراجعة حساباتها

كشف القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أحمد نصر، أن جريمة أجهزة أمن السلطة بحق الشهيد أمير اللداوي في مخيم عقبة جبر، يجب ألا تمر دون محاسبة ومعاقبة، مشدداً على وجوب مراجعة السلطة لممارساتها القمعية بحق أبناء شعبنا.

وقال نصر، في مقابلة خاصة :"إن الشهيد اللداوي فدى بروحه راية الجهاد والمقاومة، رافعاً لواء الحق في زمن كثر فيه التخاذل وانجر فيه القيادات خلف رايات المجتمع الدولي المجرم المؤيد للاحتلال."

وتساءل القيادي، هل من يرفع الرايات يزعزع استقرار الأمن، أم أن السلطة تنزعج من حملة هذه الرايات، بما يمثله من موقف محرج لقيادات أجهزة الأمن أمام شعبهم؟.

وطالب نصر أجهزة أمن السلطة بتحمل المسؤولية القانونية في جريمة قتل الشهيد أمير اللداوي، مشيراً إلى ضرورة أن تراجع أجهزة السلطة حساباتها وطبيعة عملها قبل أن تتوغل أكثر في دماء أبناء الشعب، تفادياً لحدوث فتنة داخلية.