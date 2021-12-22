الإطار النسوي للجهاد: لن نسمح للاحتلال بالتمادي في حق الأسيرات في السجون

أكد الإطار النسوي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الأربعاء 22/12/2021، أن شعبنا بكل قواه ونساء فلسطين، لن يسمحوا بتمادي إدارة السجون بحق الأسيرات في سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

جاء ذلك خلال فعالية إسنادية بعنوان "الأسيرات ثبات يقلب المعادلة"، نصرةً وإسناداً لأسيراتنا اللاتي يتعرضن لأبشع أنواع التعذيب والتنكيل في سجون الاحتلال؛ أمام مقر الصليب الأحمر بغزة.

وأكدت آمنة حميد نائب مسؤولة الإطار النسوي لحركة الجهاد الإسلامي، أن الأسرى وقفوا موقفاً حقيقياً إزاء كل اعتداء في سجون الاحتلال معركة متحمدة على مدار الساع \لغة القوة والغطرسة

وأشارت حميد إلى أن العدو لا يعي تماماً كم أنه يفكر مراراً قبل أن يعتدي على الأسرى والأسيرات، مشددةً على أن الأسرى ليسوا وحدهم في هذه المعركة.

وشددت على أن كل النساء خلف الأسيرات، أخوات شقائق للرجال، فمنهن من يعانين الأمراض وجريحات تستقر فيهم الرصاص، لافتةً إلى أن على العدو أن يفكر مراراً وتكراراً في محاولة تركيع إخواتنا الأسيرات.

ووصف حميد الأسيرات، بأنهن نجمات على جبين الأمة، لافتةً إلى أن الاحتلال يجب أن يدرك جيداً أن هناك أحرارٌ في الأرض يندى جبينهم لكل اعتداء على الأسيرات.

ووجهت النساء على لسان حميد رسالة رسالةً للعدو قبل الأحرار أن على العدو أن يعيد حساباته جيداً، وأن أيِ محاولة من النيل من عزيمة الأسرى ستزيد الثأر بينهم وبين الاحتلال.

وقالت حميد:" نساء الجهاد يرفعن رسالة احتجاج على عدوان الاحتلال على الأسيرات، ولن نسمح للعدو بالتمادي بحق الأسيرات، فالأحرار في وطني كثر".

وأشادت بالأسير يوسف المبحوح الذي انتقم للأسير، واصفةً إياه بالحر من بين الأحرار الذي أعادَ الكرامة للأسيرات، وأضافت :"لن نسمح للعدو أن ينال من الأسيرات".