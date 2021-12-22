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صحة غزة : 110 إصابات ولا وفيات خلال 24 ساعة الماضية
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:14 ص
22 ديسمبر 2021
صحة غزة : 110 إصابات ولا وفيات خلال 24 ساعة الماضية
#اصابات كورونا
#وفيات كورونا
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