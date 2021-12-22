صحة غزة : 110 إصابات ولا وفيات خلال 24 ساعة الماضية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:14 ص
22 ديسمبر 2021
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صحة غزة : 110 إصابات ولا وفيات خلال 24 ساعة الماضية

#اصابات كورونا #وفيات كورونا

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