الصليب قلق بشأن أبو هواش: وضعه خطير وقد يفقد حياته

أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الأربعاء 22/12/2021، عن قلقها البالغ إزاء تدهور الحالة الصحية للمعتقل هشام إسماعيل أبو هواش، المعتقل إدارياً في سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

وقالت اللجنة الدولية في بيان صحفي :"أن الطواقم الطبية التابعة للجنة الدولية المعتقل هشام أبو هواش بانتظام وستواصل مراقبة وضعه عن كثب.

وأكدت اللجنة، أنه من منظور طببي، وبعد مرور أكثر من 128 يوماً على إضرابه عن الطعام، فإنّ "أبو هواش" في حالة حرجة وهو بحاجة إلى متابعة طبية مختصة.

وعبر اللجنة عن قلقها بشأن العواقب الطبية المحتملة التي لا رجعة فيها والتي قد تؤدي للأسف إلى فقدان الحياة، لافتةً إلى أنه لا بدّ من صون كرامة جميع المعتقلين ومعاملتهم بإنسانية.