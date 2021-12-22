موعد مباراة الأهلي والرجاء والقنوات الناقلة المفتوحة

يخوض الأهلي المصري لقاءً هاماً ومرتقباً وحاسماً أمام الرجاء المغربي في بطولة كأس السوبر الأفريقي بعدما حقق الأول بطولة دوري أبطال أفريقيا، والثاني توج بلقب الكونفيدرالية.

موعد مباراة الأهلي والرجاء في السوبر الأفريقي

كان هناك شائعات تشير إلى عدم إقامة السوبر الأفريقي في موعده، فضلا عن تغيير موعد المباراة، إلا أن الموعد الرسمي للمباراة تم تحديده ليكون الأربعاء 22-12-201.

وينطلق اللقاء بين الأهلي المصري والرجاء المغربي الأربعاء 22-12-2021 عند الساعة السادسة بتوقيت الجزائر وتونس والسابعة بتوقيت القاهرة والأردن والثامنة بتوقيت مكة المكرمة- السعودية- وقطر والتاسعة بتوقيت دولة الإمارات- دبي- أبوظبي.

استعدادات الأهلي لمباراة الرجاء المغربي في السوبر الأفريقي

الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قال إن نتيجة المسحة التي أجرتها بعثة الفريق في فندق الإقامة بالعاصمة القطرية الدوحة جاءت جميعها سلبية. وكانت بعثة الفريق قد خضعت لمسحة طبية في القاهرة جاءت نتيجتها سلبية ثم أجرت مسحة في فندق الإقامة في الدوحة وجاءت نتيجتها سلبية أيضا.

ويخوض الفريق في العاشرة من صباح اليوم مرانه الأول في قطر استعدادا لمواجهة فريق الرجاء المغربي على لقب كأس السوبر الإفريقي. ويخوض الفريق تدريباته بشكل مغلق، باستثناء السماح بحضور جانب من المران الأخير وفقا للضوابط التي وضعتها اللجنة المنظمة للمباراة.

وتضم قائمة الفريق كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وبدر بانون ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني وكريم فؤاد وأكرم توفيق وعمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد محمود وعمار حمدي ومحمد مجدي أفشة واحمد عبدالقادر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو ووليد سليمان ومحمود كهربا ومحمد شريف وحسام حسن واحمد نبيل كوكا.

تردد قنوات بي إن سبورتس المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء في السوبر الأفريقي 2021

تردد (ميجا هرتز) 11054

معدّل استقطاب الموجة أفقي

معدّل الترميز 27500

معدّل تصحيح الخطأ 2/3

إشارة ارسال البث DVB-S2

تردد القناة على النايل سات: يمكن ضبط قناة تايم سبورت على النايل سات من خلال التردد 11449 ومعدل الترميز 27500. تردد القناة على الأرضي: يمكن بث قناة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي من خلال التردد الأرضى UHF 32.

تردد قناة بين سبورت المفتوحة

التردد (ميجا هرتز) 12604

معدّل استقطاب الموجة أفقي

معدّل الترميز 27500

معدّل تصحيح الخطأ 2/3

إشارة ارسال البث DVB-S2

تردد بين سبورت المفتوحة على النايل سات

تردد BeIN SPORTS HD على نايل سات: 11054 أفقي، 27500، 3/2.

تردد BeIN SPORTS HD على سهيل سات: 11566 أفقي، 27500، 3/2.

تردد 7 BeIN SPORTS HD على نايل سات: 12604 أفقي، 27500، 3/2.

تردد 7 BeIN SPORTS HD على سهيل سات: 11623 عامودي، 27500، 3/2.

تردد قناة بين سبورت اكسترا- bein sport extra

القمر الصناعي: نايل سات

التردد 11054

معدل الترميز 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

اسم القناة على الجهاز beIN Sports Xtra

تردد قناة بين سبورت اكسترا 2- bein sport extra 2

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12604

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

الجودة: HD

تصحيح الخطأ: 2/3

اسم القناة على الرسيفر beIN Sports Xtra 2

تشكيل الأهلي أمام الرجاء المغربي

من المتوقع أن يخوض بيتسو موسمياني اللقاء بتشكيل مكون من

محمد النشاوي في حراسة المرمى

أيمن أشرف- على معلول- بدر بانون- أكرم توفيق

عمرو السولية- حمدي فتحي- أليو ديانج

محمد مجدي قفشة حسين الشحات- محمد شريف