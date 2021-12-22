دائرة اللاجئين قلقة بشان تقليصات الأونروا في عام 2022

أعرب د. محمد إبراهيم المدهون رئيس دائرة اللاجئين واللجان الشعبية، اليوم الأربعاء 22/12/2021، عن قلقه إزاء التقليصات المزمع اتخاذها من إدارة "الأونروا" لعام 2022، والتي تمسّ بشكل جوهري المساعدات المالية لفلسطينيي سوريا المهجرين في لبنان.

وأكد المدهون، في تصريح صحفي، أن هذه الإجراءات من شأنها أن تعاظم المأساة لشعبنا الفلسطيني المهجر من مواقع اللجوء بسوريا نتيجة الأحداث التي شهدتها البلاد، لا سيما وهم يعيشون في ظرف إنسانية غاية في الصعوبة والتعقيد والمأساة خاصة مع هذا البرد والشتاء، ويحتاجون لتعزيز المساندة والدعم بشكل أكبر، وليس التقليص والمنع.

واعتبر المدهون، أنّ مساعدة هؤلاء اللاجئين، يقع في المقام الأول على عاتق "الأونروا" بوصفها المفوض من الأمم المتحدة بإغاثة اللاجئين الفلسطينيين وهي الشاهد الحي على المأساة المتجددة بحقهم، لا سيما وأن لبنان الدولة المضيفة لهم يعيش في ظروف اقتصادية صعبة، تفرض على الأونروا الاستمرار في توفير شبكة أمان داعمة لكل اللاجئين الفلسطينيين في هذا البلد العزيز.

وقال المدهون :"سيظل واجب المجتمع الدولي والأونروا حاضرا إلى حين إنهاء معاناة شعبنا في الخارج وتحقيق آماله بالعودة، وأيضا يقع على عاتقهما واجب العمل السريع لتوفير بيئة آمنة لهم لحين استقرار الأوضاع في موقع اللجوء الأول بسوريا."

وأضاف :"وسيظل شعبنا الفلسطيني في الشتات عصي أبي متشبث بحقه في العودة مهما كانت الظروف وتعاظمت التحديات.