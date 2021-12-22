طالع: ترتيب أفضل هدافي دوريات أوروبا الكبرى هذا الموسم

يتربع النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم على عرش صدارة قائمة أكثر اللاعبين فاعلية من حيث تسجيل الأهداف وصناعتها في الدوريات الأوروبية الكبرى.

ويتصدر محمد صلاح قائمة أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 15 هدفا بعد انقضاء 18 جولة، إضافة إلى صدارة قائمة أفضل صانعي الأهداف في "البريمير ليغ" بواقع 9 تمريرات حاسمة، أي ساهم في تسجيل 24 هدفا.

بينما يتربع النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني، قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلا للأهداف في الدوري الألماني "البوندسليغا" برصيد 19 هدفا خلال 17 مباراة، منها 3 من ركلات الجزاء، إضافة إلى تمريرة حاسمة واحدة، ليساهم في تسجيل 20 هدفا.

أكثر اللاعبين مساهمة بأهداف في الدوريات الكبرى:

الدوري الإنجليزي الممتاز:

المصري محمد صلاح (ليفربول): 24 هدفا بعد 18 مباراة (سجل 15 – صنع 9)

الدوري الألماني:

البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ): 20 هدفا بعد 17 مباراة (سجل 19 – صنع هدف واحد)

الألماني توماس مولر(بايرن ميونخ): 20 هدفا بعد 17 مباراة (سجل 5 – صنع 15)

الدوري الإسباني:

الفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد): 20 هدفا بعد 18 مباراة (سجل 13 – صنع 7 أهداف)

الدوري الإيطالي:

الصربي دوشان فلاهوفيتش (فيورنتينا): 19 هدفا بعد 18 مباراة (سجل 16 – صنع 3)

الدوري البرتغالي:

البرتغالي رافا سيلفا (بنفيكا): 19 هدفا بعد 15 مباراة (سجل 12 – صنع 7).

يذكر أن الأوروغوياني داروين نونيز مهاجم نادي بنفيكا يتصدر ترتيب هدافي الدوري البرتغالي برصيد 13 هدفا، إضافة تمريرتين حاسمتين.