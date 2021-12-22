حصار غزة: الجريمة المنسية في نظر القانون الدولي

السفير د. عبدالله الأشعل

استمر حصار غزة منذ عام 2007 بالإضافة إلى العدوان الإسرائيلي المستمر والتضيق وممارسة جريمة ابادة العرق الفلسطيني وقدمت إسرائيل مجموعة من الدفوع التى تبرر بها جريمتها فى غزة على النحو التى سنفصله فى هذه المقالة والغريب أن الوسط العربى والدولي سلم بحق إسرائيل بإبادة غزة ولذلك فإن هذه المقالة هى بداية حملة لكى يكون العام القادم 2022 هو عام رفع الحصار عن غزة وسوف نقدم فى هذه المقالة مقترحات عملية لتحقيق هذا الهدف النبيل ففى أغسطس 2005 نفذت إسرائيل خطة فك الارتباط مع غزة التى أعلنتها عام 2004 تحت ضغط المقاومة الفلسطينية ضد المستعمرين اليهود فسحبت تسعة ألاف مستوطن وقواتها العسكرية واحتفظت بالسيطرة الكاملة على محطات الكهرباء وشبكات الصرف الصحى والسجل السكانى والمجال الكهرومغنطيسى وتوزيع العائدات الضربية وشبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية .

بعد انتخابات يناير 2006 التى فازت فيها حماس بأغلبية مقاعد المجلس التشريعى التابع للسلطة الوطنية الفلسطينية كان واضحا أن فتح ليست راضية عن النتائج فوقعت صدامات بين فتح وحماس فى غزة وقالت حماس أنها اضطرت الي السيطرة الكاملة على غزة تأميناً لها من مكائد فتح وهو ما أطلقت عليه السلطة الفلسطينية انقلاب عسكرى وفصل غزة عن بقية فلسطين وعزلها عن السلطة وقامت إسرائيل فى يونيو 2007 بفرض حصار شامل وأغلقت المعابر الخمسة مع غزة وفى سبتمبر 2007 أعلنت إسرائيل غزة منطقة معادية وأدعى بيريز رئيس إسرائيل فى ذلك الوقت أن غزة تضم أسلحة إيرانية متطورة لتدمير إسرائيل كما فرضت إسرائيل حصارا جويا وبحريا على غزة .وكانت أثار الحصار مدمرة وتفاقمت هذه الاثار مع العدوان الإسرائيلى المتكرر على غزة وكانت إسرائيل قد احتفظت بخطة فك الارتباط بالسيطرة على المجال الجوى والموانى البحرية والسيطرة على المعابر الحدودية وزعمت إسرائيل أن هذا الحصار يستند إلى حق إسرائيل في الدفاع الشرعى عن النفس الدفاع التفاعلى والوقائى وزعمت إسرائيل أيضا أنها لا تحتل غزة وبالتالى ليست ملتزمة باتفاقية جينيف الرابعة وادعت إسرائيل ثالثاً أن مجلس الأمن رخص لها باستخدام القوة ضد الأعمال الإرهابية التى تمارسها غزة ضدها وأكدت ذلك المحكمة العليا الإسرائيلية فى أحكامها وردا على ذلك نقول

أن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة لا تنطبق على إسرائيل وقد أكدت ذلك محكمة العدل الدولية فى قضية الجدار العازل كما أكدت أن إسرائيل قوة احتلال لغزة ومن ثم فإن الهجمات الإرهابية المبررة للدفاع عن النفس تختلف عن وضع الأراضى المحتلة كما أنه يلزم لتطبيق المادة 51 أن يكون الهجوم مسلحا وصادرا من دولة وليس من حركة مقاومة.

أكدت محاكم نورنبيرج ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فى فلسطين ريتشارد فولك أن إسرائيل سلطة احتلال فى غزة وأن المعيار هو قدرة إسرائيل على السيطرة الفعالة واخضاع غزة وهو ما احتفظت به إسرائيل فى خطة فك الارتباط كما أكدت محاكم نورنبيرج أنه رغم طرد القوات الالمانية من اليونان ويوغوسلافيا فإن ألمانيا تحتل هاتين الدولتين بسبب قدرتها على السيطرة الفعالة عليهما وليس بالضرورة من خلال الاحتلال الحربى .

ومعنى أن إسرائيل سلطة احتلال فى غزة أن إسرائيل ملتزمة بالتزامات اتفاقية جنيف الرابعة بتوفير كافة مطالب الحياة للسكان كما أكدت محكمة العدل الدولية فى قضية الجدار أن إسرائيل ملتزمة اتجاه الفلسطينيين فى كل الاراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها غزة بإلتزامات القانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان .

تخلى مجلس الأمن عن دوره في غزة حيث اعتبر الحصار الإسرائيلى لغزة مسألة سياسية وليست قانونية ومعنى ذلك أن المجلس أعطى شرعية لحصار غزة وهذا موقف غريب من مجلس الأمن والأغرب منه أن الجامعة العربية لم تناقش هذا الموضوع بل أنها أدانت المقاومة واعتبرتها ارهابا وهذا القرار يعتبر تبريرا لاستمرار الحصار على غزة .

زعمت إسرائيل أنها ليست سلطة احتلال وأنها تشتبك مع المقاومة وفق قانون الحرب و ليس قانون الاحتلال الحربى وقد ردت محاكم نورنبيرج على هذا الزعم .

يتضح مما تقدم أن إسرائيل سلطة احتلال فى غزة وانها لا تلتزم بما ورد فى الاتفاقية الرابعة من التزامات السلطة المحتلة اتجاه السكان.

زعمت إسرائيل انها تمارس القوة فى غزة ضد السكان انفاذا للقانون ولكن الرد على هذه الحجة هو أن الاحتلال الإسرائيلى جريمة عدوان مستمرة يبرر المقاومة وليس هناك منطق لحجة إسرائيل التى تدعمها المحكمة العليا الإسرائيلية لأن جميع أجهزة الدولة الإسرائيلية تعمل وفق المشروع الصهيونى ولا تحترم القانون الدولى.

فإذا أثبتنا أن الحصار مناقض وانتهاك للقانون الدولى وأن العدوان المستمر على غزة وتدمير بنيتها التحتية يوجب تحرك المجتمع الدولى اتجاه هذه الجريمة المستمرة.

أما منطق إسرائيل فى محاصرة المقاومة فى غزة فإنها أعلنت أن فلسطين كلها لليهود وتمنى بيريز وشارون ذات يوم أن تغرق غزة فى البحر حتى يتخلصوا منها .

أما موقف السلطة من الحصار فهو يدل على قصر النظر لأن شعب غزة جزء من الشعب الفلسطينى والسلطة الوطنية ملتزمة بالدفاع عنه والمطالبة برفع الحصار وتطبيق القانون الدولى على غزة المحتلة ولكن السلطة الفلسطينية تتفق مع إسرائيل فى ضرورة القضاء على المقاومة وعودة غزة إلى سيطرة السلطة حتى تكون مسؤولة أمام إسرائيل عن كل ما يتعلق بغزة وهذا ما تخطط له إسرائيل فى صفقة القرن.

وتطرح إسرائيل مصطلح السلام الاقتصادى بديلا عن السلام السياسى ويعنى أن إسرائيل تستطيع أن ترفع العنت عن أهل غزة إذا تخلصوا من المقاومة كما أنها تحرض الدول العربية ضد المقاومة على أساس أن إسرائيل أصبحت حليفا للعرب فى مواجهة الخطر الجديد من إيران وإيران هى التى تدعم المقاومة وهذا هو السبب الاساسى في أن الجامعة العربية ووصم المقاومة بالإرهاب وتقاطرت دول عربية للتطبيع مع إسرائيل ليس خوفا من إيران ولكن حرصا على مقاعد الحكام وعلى رضا واشنطن.

والملاحظ أن إسرائيل تتعقب المقاومة من جميع الوجوه لأنها السلاح الوحيد لإحياء القضية والمطلوب الآن رفع الحصار عن غزة بعد أن فشلت محاولات كسر الحصار بالنظر إلى احكام إسرائيل قبضتها على هذا الملف من جميع الوجوه بالتواطؤ مع بعض العرب ولذلك أقترح الخطوات الآتية:

أولاً: إعلان العام الجديد عام السعى إلى رفع الحصار عن غزة .

ثانياً: ضرورة دعم المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل بلا خجل أو استحياء أو اعتذار لأن المقاومة حق للشعب المحتل بل أن إسرائيل تحتل فلسطين احتلالا يتجاوز الاحتلال العسكرى وهو الاحتلال طويل الأجل الذى لا ينتهى بزوال الاحتلال وإنما ينتهى باستيلاء المحتل على الأرض وطرد السكان.

ثالثاً: ضرورة توعية الشعوب العربية بالجريمة الإسرائيلية لحصار غزة وإبادة الشعب الفلسطينى إبادة جماعية واستغلال محنته لكى يتنازل عن حقوقه السياسية وحقه فى المقاومة مقابل ما يحفظ حياته .

رابعاً: ضرورة اقناع الشعب الفلسطينى بما فى ذلك السلطة بالاصرار على رفع الحصار والاستعلاء على المكائد الداخلية ولذلك أحث السلطة على أن تتقدم الجهود الرسمية فى اثارة هذا الموضوع فى كافة المنظمات الدولية بما فى ذلك الجامعة العربية.

خامساً: ضرورة عقد جلسة لمجلس الأمن لوضعه أمام مسؤولياته والتخلى عن النظر إلى الحصار على أنه مسألة سياسية ناجمة عن الصراع بين المقاومة وبين إسرائيل فالصراع فى الحقيقة بين الشعب الفلسطينى وبين سلطة الاحتلال وأن المقاومة هى أداة الشعب الفلسطينى لمواجهة إسرائيل .

سادساً: لابد أن تلتقى النخب العربية على تبصير الشعوب بهذه الحقائق والتواصل مع المجتمعات الأوروبية لهذا الغرض.

سابعاً: على الفلسطينيين فى أوروبا والولايات المتحدة القيام بواجبهم فى هذه الحملة التى يجب أن يكون لهم دور بارز فيها.