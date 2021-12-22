الاحتلال يوصي بالجرعة الرابعة من كورونا"

أوصى فريق الخبراء التابع لوزارة صحة الاحتلال بمنح الجرعة الرابعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، للبالغين من عمر 60 فما فوق كما للفئات السكانية المعرضة للخطر، وذلك بعد مرور أربعة أشهر على تلقيهم للجرعة الثالثة.

وتأتي هذه التوصية بعد تسجيل ارتفاع أعداد المصابين بفايروس كورونا، ولا سيما بـ المتحورة "أوميكرون"، اذ تم تشخيص 170 مصابا بالمتحورة الجديدة في اليوم الاخير، ليرتفع عدد الإصابات فيها الى 341 اصابة مؤكدة وفق صحة الاحتلال، كما تسجيل حالة وفاة بـ المتحورة "أوميكرون" لمصاب يبلغ من العمر 65 عاما.

ولفتت صحة الاحتلال الى اشتباهها بـ 807 إصابات محتملة بـ"أوميكرون" لم يتم الحصول على نتائج اختبار التسلسل الجيني بشأنها بعد.