الحداد يعم قرية مركة جنوب جنين على روح الشهيد حكمت عبد العزيز

أعلن الحداد في قرية مركة جنوب جنين بالضفة المحتلة، صباح اليوم الأربعاء 22/12/2021، إجلالاً لروح الشهيد حكمت عبد العزيز الذي أعدمته قوات الاحتلال قرب حاجز دوتان جنوب غرب المدينة أمس.

وفور انتشار النبأ ورفض الاحتلال تسليم جثمان الشهيد الذي احترق داخل مركبته، جراء إطلاق النار عليها بشكل مباشر من قبل جنود الاحتلال، توجه المئات من أبناء جنين وأهالي القرية لمنزل عائلته في مسيرة حاشدة وغاضبة، مرددين خلالها الشعارات المنددة بالاحتلال وجرائمه، ومجدوا الشهداء ودعوا لتصعيد المقاومة.

وقدم المشاركون التعازي لعائلة الشهيد، منددين بقرار احتجاز جثمانه، وطالبوا المؤسسات المعنية بالتحقيق في ما حدث على الحاجز والضغط لتسليم الجثمان بسرعة.

وأفاد عم الشهيد بأن الجنود لم سمحوا لوالد حكمت برؤية جثمانه وأبلغوه أنه احترق بالكامل.

الجدير ذكره أن الشهيد يعمل في مجال البناء في الداخل وهو أعزب ولا ينتمي لأي حزب أو فصيل، وقد شوهد في قريته قبل المغرب، وينحدر من أسرة مكونه من 10 أفراد.