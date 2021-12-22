سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الأربعاء 22 ديسمير 2021

سجل متوسط سعر الدولار مقابل الدينار العراقي، في شركات الصرافة بالعاصمة بغداد، نحو 1472.50 دينار للشراء، و1482.50 دينار للبيع.

ويختلف متوسط سعر الدولار في العراق، بين بورصة الكفاح (بورصة بغداد)، وبين باقي المحافظات، بهامش بضعة دنانير صعودا، أو هبوطا.

سعر الدولار اليوم في بورصات العراق

وهبط سعر صرف الدولار في بورصتي الكفاح، والحارثية، ببغداد الاربعاء، إلى نحو 1477.5 دينار.

كما هبط سعر صرف الدولار في بورصتي البصرة، وأربيل عاصمة إقليم كردستان، إلى نحو 1478.50 دينار.

وتراجع سعر صرف الدولار في بورصات الموصل ودهوك والسليمانية إلى 1479 دينارا.

وانخفض سعر الدولار في بورصة النجف إلى نحو 1478 دينارا.

أسعار اليورو والإسترليني مقابل الدينار العراقي

وسجل متوسط سعر اليورو مقابل الدينار العراقي، في تعاملات اليوم، 1649.65 دينار للشراء و1658.53 دينار للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني، أمام الدينار العراقي اليوم، 1921.08 دينار للشراء و1970.37 دينار للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار مقابل الدينار العراقي

وسجل متوسط سعر صرف الريال السعودي، مقابل الدينار العراقي، نحو 388.35 دينار للشراء و389.55 دينار للبيع.

وبلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدينار العراقي نحو 395.60 دينار للشراء و399.10 دينار للبيع.

وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الدينار العراقي، نحو 4816.48 دينار للشراء و4826.77 دينار للبيع.